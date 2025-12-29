Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüpheliler polise ateş açtı.

VALİLİK: 7 POLİS YARALANDI

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.