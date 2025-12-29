Habertürk
        Haberler Gündem Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

        Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 05:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 06:20
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüpheliler polise ateş açtı.

        VALİLİK: 7 POLİS YARALANDI

        Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

