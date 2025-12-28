Habertürk
        Haberler Spor Transfer İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi! - Futbol Haberleri

        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!

        La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal'in Marco Asensio'ya talip olduğu öne sürülmüştü. İspanyollar, Fenerbahçe'nin Asensio hakkındaki kararını duyurdu. İşte detaylar...

        Giriş: 28.12.2025 - 21:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:06
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Marco Asensio'ya İspanyol ekiplerinin ilgisi olduğu iddia edilmişti.

        2

        İspanyol basınından AS'ın iddiasına göre Fenerbahçe, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmasını hiçbir koşulda gündemine almıyor ve gelen her türlü teklife kapıyı kapatmış durumda.

        3

        İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal’in ilgisine dair haberler ortaya çıkmıştı ancak iddiaya göre Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda Asensio’nun takımdan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

        4

        PERFORMANSI

        Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 9 gol kaydetti; 5 asist yaptı.

