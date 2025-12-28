İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal'in Marco Asensio'ya talip olduğu öne sürülmüştü. İspanyollar, Fenerbahçe'nin Asensio hakkındaki kararını duyurdu. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Marco Asensio'ya İspanyol ekiplerinin ilgisi olduğu iddia edilmişti.
İspanyol basınından AS'ın iddiasına göre Fenerbahçe, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmasını hiçbir koşulda gündemine almıyor ve gelen her türlü teklife kapıyı kapatmış durumda.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal’in ilgisine dair haberler ortaya çıkmıştı ancak iddiaya göre Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda Asensio’nun takımdan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.