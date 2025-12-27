Ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

Küçük yaştan itibaren yabancı dillere merakı olduğunu belirten Yavuz, "Baktım çok turist geliyor ben de memleketimizin faydasına olması için çalıştım, çabaladım ve 9 dil öğrendim. Herkes farklı yetenekle yaratılmıştır. Allah beni bu şekilde yarattı. İnsanlara bunu daima söylüyorum" diye konuştu.

Yavuz, bildiği yabancı dilleri isteyenlere yine kendi imkanlarıyla öğretmeye çalıştığını ifade etti.