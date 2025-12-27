Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!

Diyarbakır'da kadın cinayeti, önceki gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun (18) olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kartal'ın, Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

KAÇAN ZANLI GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı Siraç Kartal, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

.png

Kartal ile birlikte kaçarken kendisine yardım ettiği belirtilen akrabası M.T. de gözaltına alındı.

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde Siraç Kartal'ın, Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.