        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!

        Diyarbakır'da bir binanın 8'inci katındaki dairede çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı olan 27 yaşındaki Siraç Kartal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti itiraf eden Kartal'ın, Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.12.2025 - 08:40
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Diyarbakır'da kadın cinayeti, önceki gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu.

        EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun (18) olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Kartal'ın, Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

        KAÇAN ZANLI GAZİANTEP'TE YAKALANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı Siraç Kartal, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        .png
        .png

        Kartal ile birlikte kaçarken kendisine yardım ettiği belirtilen akrabası M.T. de gözaltına alındı.

        KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Emniyetteki ifadesinde Siraç Kartal'ın, Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

