Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!

        Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor. Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor.

        2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda düzenleniyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile divan kurulu üyeleri katıldı.

        AHMET ÜRKMEZGİL: BEŞİKTAŞ İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

        Divan kurulu başkanı olarak kendilerinin ilk toplantısı olduğunu belirten Ürkmezgil, "İlk defa bu kadar çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemimiz oldu. Bu süreçte bel altından vurulan mesnetsiz iftiralarla karşılaştık. Hem ekibim hem ben, ne bugün ne yarın bu duruma girmedik, girmeyeceğiz de. Divan başkanlığı düşüncesine girdiğimizde beni motive eden unsurlar camianın bölünmüşlüğü, alışılmamış seçim süreçleri benim bu konular karşısında neler yapabileceğimdi. Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

        GÜNCEL BORÇ 22.5 MİLYAR TL!

        Denetleme Kurulu kulübün mali durumunu ortaya koydu. Denetleme kurulunun açıkladığı son verilere göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31.08.2025 itibariyle 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL'ye ulaştı.

        Toplantı; divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmalarının açıklanmasının ardından raporlar değerlendirilecek ve yazılı, sözlü görüşler dinlendikten sonra sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar'da tartıştığı eşini kızgın yağ dökerek öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi

        Üsküdar'da, şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinin üzerine uyurken kızgın yağ dökerek ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına 'Eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası