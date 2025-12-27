Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi gözaltına alındı

        İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:32
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

