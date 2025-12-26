2025 âşıkları

Hande Erçel - Onur Güvenatam

Oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü yapımcı Onur Güvenatam'a kaptırdı. Erçel, yeni birlikteliği hakkında "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." ifadelerini kullandı. Erçel, ayrıca özel hayatına dair soruların ısrarla devam etmesi üzerine "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" yanıtını verdi.