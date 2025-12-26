2025 âşıkları
Koca bir yıl daha geride kaldı. Birçok ünlü için aşk yılı olan 2025'i geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde yıla aşklarıyla damgasını vuran ünlülerin kimler olduğunu birlikte hatırlayalım
Güzide Duran - Fikret Orman
Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan iki çocuk annesi Güzide Duran, temmuz ayında 'yasak aşk' olarak ülkenin gündemine oturan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile anılmıştı. Sevgilisi ile dünyayı karış karış gezen Güzide Duran, aradığı aşkı Fikret Orman'da buldu.
Nilperi Şahinkaya - Baturalp Bekar
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, kasım ayında yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yaptığı bir açıklamada "Bizimkisi mahalle aşkı" diyen Nilperi Şahinkaya, ayrıca Bekar ile evliliğe sıcak baktığını itiraf etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar hakkında konuşan oyuncu Aslı Bekiroğlu da ikiliyi kendisinin tanıştırdığını söylemişti.
Berk Atan - Gökçe Akyıldız
Oyuncu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı kasım ayında ortaya çıkmıştı. İkili, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktıkları bir gecede poz vermişti.
Daha sonra baş başa Paris'e giden Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda ilk kez yan yana görüntülenmiş ve birliktelikleri hakkında konuşmuştu. Akyıldız, ilişkilerinin nasıl başladığına dair; "Biz planlamamıştık, öyle denk geldi. Akışta kaldık, her şeyi oluruna bıraktık" demişti. Ailelerin tanışıp tanışmadığı sorusuna ise Berk Atan, "Ailelerin tanışması için henüz erken" yanıtını vermişti.
Mauro Icardi - China Suarez
Galatasaray'da forma giyen Arjantili futbolcu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. İki çocuğunun annesi Wanda Nara ile fırtınalı bir boşanma sürecinin ardından gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptırmıştı.
Hande Erçel - Onur Güvenatam
Oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü yapımcı Onur Güvenatam'a kaptırdı. Erçel, yeni birlikteliği hakkında "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." ifadelerini kullandı. Erçel, ayrıca özel hayatına dair soruların ısrarla devam etmesi üzerine "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" yanıtını verdi.
2025'e China Suarez ile hayatında yeni bir sayfa açan Mauro Icardi, mayıs ayında Suarez ile nişanlandı.
Ata Demirer - Dilara Alemdar
Komedyen Ata Demirer, uzun süre sonra aşk orucunu özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile bozdu. Ata Demirer, birlikteliğini temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Mehmet Aslantuğ - Canan Şahin
Şubat ayında oyuncu Mehmet Aslantuğ'un gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, ilk olarak mayıs ayında görüntülenmişti.
İbrahim Selim - Ayşe Şeyma Keten
Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim de gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı. Yılın son ayında birlikteliğini ilan eden Selim, sosyal medyada sık sık sevgilisi ile olan fotoğraflarına yer veriyor.
Âşıklar ayrıca birlikteliklerini resmileştirme yolunda ilk adımı da attı. İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Selin Geçit - Samet Kaan Kuyucu
Şarkıcı Selin Geçit'in yılın son ayında oyuncu Samet Kaan Kuyucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Geçit, Kuyucu ile birlikteliği hakkında "İlişkimiz güzel gidiyor, daha çok yeni… Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.
Bülent Şakrak - Duygu Arabacıoğlu
Oyuncu Bülent Şakrak da gönlünü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. İkilinin birlikteliği nisan ayında ortaya çıkmıştı.
Hande Doğandemir - Emre İzer
Haziran ayında oyuncu Hande Doğandemir'in, eski sevgilisi mimar Emre İzer ile yeniden bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. İzer ile birlikteliğine bir şans daha tanıyan Doğandemir, kasım ayında evlilik teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti.
Derya Şensoy - Yağız Can Konyalı
Şubat ayında birliktelikleri ortaya çıkan oyuncu Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, yılın son ayında evlenme kararı aldı. Konyalı, Şensoy'a evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Murat Dalkılıç - Özgü Kaya
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın birlikteliği de eylül ayında ortaya çıktı.
Çağatay Ulusoy - Aslıhan Malbora
Oyuncu Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora da bu yıldan aşkın nasibini aldı. Daha önce aynı dizide rol alan ikilinin arkadaşlığı bu yıl aşka dönüştü.