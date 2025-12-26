İspanya'dan flaş iddia: Villarreal'den Asensio hamlesi!
Fenerbahçe'de yeniden çıkış yakalayan Marco Asensio, gösterdiği performansla İspanyol kulüplerinin radarına girdi. Villarreal'in transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtilirken, sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için 20–25 milyon euro bonservis beklentisi içinde bulunuyor.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan Marco Asensio adeta küllerinden doğdu.
Bu sezon ligde 13 maçta 8 gol 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 golle oynayan İspanyol futbolcu İspanya'da sık sık gündem olurken transfer listelerine de girmeye başladı.
VILLARREAL TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Villarreal, Fenerbahçe'de üst düzey bir sezon geçiren Asensio'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain'den ayrılmaya karar verdiğinde de Villarreal'in onu La Liga'ya geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı ancak bu teklifin sportif veya mali beklentileri karşılamadığı belirtildi.
Marco Asensio'nun Türkiye'deki performansı, Villarreal'in onu gelecek sezon sportif projelerine liderlik edecek ideal oyuncu olarak görme inancını pekiştirdiği ifade edildi.
BEKLENTİ 20-25 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin en belirleyici oyuncularından biriyle kolay kolay yollarını ayırmaya niyetli olmadığı ve Marco Asensio'nun ayrılışının değerini 20 ila 25 milyon euro arasında belirlediği de yazıldı.