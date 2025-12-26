Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İspanya'dan flaş iddia: Villarreal'den Asensio hamlesi! - Futbol Haberleri

        İspanya'dan flaş iddia: Villarreal'den Asensio hamlesi!

        Fenerbahçe'de yeniden çıkış yakalayan Marco Asensio, gösterdiği performansla İspanyol kulüplerinin radarına girdi. Villarreal'in transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtilirken, sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için 20–25 milyon euro bonservis beklentisi içinde bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan Marco Asensio adeta küllerinden doğdu.

        2

        Bu sezon ligde 13 maçta 8 gol 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 golle oynayan İspanyol futbolcu İspanya'da sık sık gündem olurken transfer listelerine de girmeye başladı.

        3

        VILLARREAL TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

        İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Villarreal, Fenerbahçe'de üst düzey bir sezon geçiren Asensio'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

        4

        Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain'den ayrılmaya karar verdiğinde de Villarreal'in onu La Liga'ya geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı ancak bu teklifin sportif veya mali beklentileri karşılamadığı belirtildi.

        5

        Marco Asensio'nun Türkiye'deki performansı, Villarreal'in onu gelecek sezon sportif projelerine liderlik edecek ideal oyuncu olarak görme inancını pekiştirdiği ifade edildi.

        6

        BEKLENTİ 20-25 MİLYON EURO

        Fenerbahçe'nin en belirleyici oyuncularından biriyle kolay kolay yollarını ayırmaya niyetli olmadığı ve Marco Asensio'nun ayrılışının değerini 20 ila 25 milyon euro arasında belirlediği de yazıldı.

        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!