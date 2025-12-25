Habertürk
        Kocaeli Cezaevi'nde tahliyeler başladı

        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı

        Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11'inci Yargı Paketi kapsamında 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlüler için Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliye işlemleri başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:04 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:06
        Kocaeli Cezaevi'nde tahliyeler başladı
        Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak anılan 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı Haberi Görüntüle

        Yargı paketi; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı sağlıyor.

        Bu kapsamda İzmit ilçesindeki Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü’nde, düzenlemeden faydalanan hükümlülerin işlemleri başlatıldı.

        Yakınları cezaevinin önüne gelerek hükümlülerin çıkışlarını bekledi. Hazırlıkları ve gerekeli evrakları tamamlanan hükümlüler ise tahliye edildi.

        ‘İÇERDEKİLER KADAR DIŞARDAKİLERİN DE SEVİNCİNİ GÖRMENİZİ İSTERDİM’

        Düzenlemeden faydalanan yakınını karşılamaya geldiğini söyleyen Yakup Yaman, “Sevdiğim biri uyuşturucu içmekten içerideydi. Onu görmeye geldim. İçerdekiler kadar dışardakilerin de sevincini görmenizi isterdim. Vatana ve millete iyi bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmemelerini ümit ediyorum. Çıkan mahkumlara bir daha buraya gelmemeleri için öğüt vermek isterim. Berat edenlere geçmiş olsun diyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Kendisi yaklaşık 11 yıldır içerdeydi girdi, çıktı. İnşallah bir daha girmez onu umut ediyoruz. Önemli olan dışarıya çıkmak değil, dışarıya çıktıktan sonra bir daha içeriye girmemek. Burada cezalarını çektiklerini düşünüyorum. Bir daha tekrarlanmaması hepsi için hayırlı olacak. Devletin aldığı bu kararı değerlendirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

