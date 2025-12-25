Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in değerlendirmesi:

"Türkiye’de, bugün batı ve güney kıyıları yağmur alıyor, Muğla-Bodrum çevresindeki kuvvetli yağışın ardından sabah saatlerinden bu yana yağmur o bölgede zayıfladı. Çanakkale-Edremit Körfezi arasında ise gelecek saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurun sürmesi bekleniyor. Güneyde Anamur-Silifke arasında da hava yağışlı. İç ve doğu bölgeler ile Güneydoğu Anadolu bugünü parçalı-çok bulutlu geçiriyor.

İstanbul çevresinde zayıf yağmur geceden bu yana yerleri ıslattı fakat gelecek saatlerde çoğu semtte yağmur kesiliyor. İzmir ve çevresindeki yağışlar ise hafta sonu zayıf kuvvette sürebilir.

"SOĞUK HAVA DALGASI YAKLAŞIYOR"

Kış mevsiminin ilk ciddi soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Kuzey Avrupa’dan güneye doğru ilerleyen güçlü bir alçak basınç, Rusya üstünden Kırım’a inerek soğuğu Türkiye’ye getiriyor.

Doğu Akdeniz’deki diğer alçak basınç sayesinde ise Anadolu’ya nihayet bol su buharı sokuluyor. Yer seviyesindeki soğuklar da yağışın kar olarak inmesine müsaade edecek görünüyor. Türkiye, kış mevsimine, mevsime uygun havalarla başlıyor.

BARAJLARDA DURUM NE OLACAK? İzmir'in iç kesimlerindeki yükseklere pazar akşamı biraz kar dahi düşebilir fakat genel yağış miktarlarına bakılınca İzmir'in ve genel olarak Ege Bölgesi'nin bundan başka birçok yağışlı havanın daha etkisine girmesi gerekir. Baraj havzalarındaki seviyeler henüz artmayabilir. Yine de orta ve uzun vadeli hava tahminleri batı ve güney bölgelerin hareketli bir Ocak ayı geçirebileceğini gösteriyor. YARIN BİRÇOK KENTTE KAR VAR 26 Aralık, yarın Düzce, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Van-Ağrı çevresinde kar yağışları görülebilir. Bu yağışlar henüz geniş alanlarda değil, yerel yağışlar olacak. Yine de şehirlerarası yollarda ince kar örtüleri oluşabilir. Cuma akşamı Anadolu genelinde yollarda daha dikkatli ve düşük süratte kullanmakta yarar var. CUMARTESİ GÜNÜ İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA KAR 27 Aralık Cumartesinin ilk saatlerinde ise Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum boyunca tüm merkezlerde, Karadeniz'in iç kesimlerindeki her yerde yer yer kuvvetli olmak üzere yeni kar yağışları bekleniyor. İç ve Doğu Anadolu aradığı kar yağışlarının ilkine kavuşacak görünüyor. AFYONKARAHİSAR'DAN VAN'A KADAR KAR ÖRTÜSÜ Hava tahminlerindeki yağışlar Cumartesi günü Anadolu'yu beyaza bürüyebilir. Afyonkarahisar'dan Van'a kadar çoğu yerde kar yağmasını bekliyoruz. Yağış miktarları 2 ila 10 santimetre arasında olabilir, fakat dağ ve tepe alanlarda bu miktarlar çok daha fazla olacaktır. Bingöl-Muş çevrelerinde bu hafta sonu yarım metreye yakın kar yağabilir.

CUMARTESİ İSTANBUL'A KAR DÜŞEBİLİR Cumartesi Bolu-Ankara arasında ve İstanbul'un daha çok Anadolu yakası yükseklerine de kar düşebilir. Ankara'daki kar yağışı cumartesi pek ısrarcı değil ve şehre şöyle bir dokunacak görünüyor. PAZAR GÜNÜ BAŞKENT KAR BEKLİYOR Fakat 28 Aralık Pazar günü de hem gün içinde, hem de gece saatleri Başkent'e birkaç santimetre daha kar yağacak görünüyor. Ankara'da ve neredeyse Doğu Karadeniz merkezleri hariç her yerde büyük bir susuzluk yaşanıyor. Yaklaşan hafta sonu Eskişehir, Ankara, Bursa, Çankırı, Çorum ve yukarıda sayılan diğer Anadolu merkezlerinin hepsine kar yağma ihtimali yüksek. BAŞKENT'TE SICAKLIK EKSİYE DÜŞÜYOR Bu sırada sıcaklıklar Ankara'da gündüz -2°C'lere, gece -6°C'ye kadar düşecek. Konya, Eskişehir ve çevre merkezlerde de gelecek 5 gün sıcaklıklar 0°C'nin altında hissedilecek. İSTANBUL BUZ GİBİ OLACAK İstanbul'da hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günü hava buz gibi soğuk olacak. Gündüz 6°C olan sıcaklık, gece 2°C'ye kadar düşecek. Fakat kar yağışları kuvvetli biçimde Karabük-Kastamonu arasına inerken, batıdaki alan kardan mahrum kalacak görünüyor.

İSTANBUL'UN KIYI KESİMİNDE KAR İHTİMALİ ZOR İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve hatta Kırklareli bu soğuk hava dalgasını çok az miktarda kar yağışı ile geçirebilir. Batı Karadeniz yükseklerinde ise gelecek 7 gün içinde beklenen kar, yarım metreyi de aşabilir. Yüksek kesimlerdeki bu berekete çok ihtiyaç var. Ancak İstanbul'da kar yağması ve kıyı ilçelerin beyaza bürünmesi hala zor bir ihtimal olarak görülüyor. BURSA'DA HAFTA SONU KAR YAĞABİLİR Bursa'da ise 27 Aralık Cumartesi sabahı, ardından 28 Aralık Pazar akşamı kar yağabilir. Bursa-Orhaneli-İnegöl arası en çok karın düşeceği alan olarak tahmin edilebilir. ESKİŞEHİR VE BOLU'DA BEYAZ ÖRTÜ Eskişehir-Beypazarı-Kızılcahamam-Bolu arasında benzer şekilde Cumartesi sabah-öğlen ve Pazar akşama doğru kar yağabilir. Bolu'daki kar yağışı nedeniyle karayollarında gecikmeler yaşanacaktır. Bu alanda sıcaklıklar gündüz 3°C, gece ise -5°C'lere kadar düşebilir. PAZAR GÜNÜ YOLLARA DİKKAT Özellikle Pazar akşamı İstanbul-Ankara karayollarını kullanacakların duruma uygun şekilde tedbirli olmasında yarar var. YILBAŞINDA 3 BÖLGEDE KAR OLASILIĞI Bu yılbaşı en çok kar ihtimali Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülüyor. Güneydoğu Anadolu'da da yeni yıl, kar yağışıyla başlayabilir.