        Son dakika: Otomobilin çarptığı motosikletteki nişanlı çift hayatını kaybetti

        Otomobilin çarptığı motosikletteki nişanlı çift hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ta önünde giden otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce ve nişanlısı Mislina Akçakoyun yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:14
        Kahramanmaraş’ta önünde giden otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı.

        KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre kaza,dün gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Şahin K.'nin kullandığı otomobil, önünde giden Ahmet İnce yönetimindeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

        REKLAM

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosikletteki Mislina Akçakoyun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Akçakoyun’un nişanlısı Ahmet İnce ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnce de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahin K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

