Otomobilin çarptığı motosikletteki nişanlı çift hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta önünde giden otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce ve nişanlısı Mislina Akçakoyun yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı
Kahramanmaraş’ta önünde giden otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı.
KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
DHA'nın haberine göre kaza,dün gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Şahin K.'nin kullandığı otomobil, önünde giden Ahmet İnce yönetimindeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosikletteki Mislina Akçakoyun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Akçakoyun’un nişanlısı Ahmet İnce ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnce de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahin K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.