        Son dakika: Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

        'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:19
        
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran adliyeye sevk edildi.

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sek edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma” suçlarına ilişkin olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün tekrar gözaltına alındı.

        Bugün adliyeye sevk edilen Saran'ın ifade işlemleri başladı.

        "TESTİN TEKRARINI İSTEYECEĞİZ"

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran'a destek verdi.

        F.Bahçe yönetimi: Testin tekrarını isteyeceğiz
        F.Bahçe yönetimi: Testin tekrarını isteyeceğiz Haberi Görüntüle

        Yöneticiler FB TV'de açıklamalarda bulunurken, Salar, "Fenerbahçe ve yönetim olarak adalete güvenimiz ve inancımız tam. Hakikatin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi. Adli Tıp'tan testin tekrar yapılmasını talep edeceklerini de belirten Emanetoğlu, "Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

