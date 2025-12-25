LeBron James ve Serena Williams tesadüf değil! İnsan vücudu en güçlü haline 35 yaşında ulaşıyor!
Fiziksel performansın genç yaşlarda zirve yaptığına inanıyorsanız, bu araştırma fikrinizi değiştirebilir. Bilim insanları, insan vücudunun en güçlü döneminin sanılandan çok daha geç başladığını ortaya koydu. Üstelik bu sonuçlar, LeBron James ve Serena Williams gibi yıldız isimlerin başarısını da açıklıyor. İşte detaylar!
Yaş ilerledikçe gücün ve dayanıklılığın kaçınılmaz olarak azaldığı düşünülür. Ancak 47 yıl süren kapsamlı bir araştırma, fiziksel kapasitenin aslında 30’lu yaşların ortasında zirve yaptığını gösterdi. Uzmanlara göre bu bulgu, egzersize başlamak için “geç kaldım” diyenler için önemli bir mesaj taşıyor. Detaylar haberimizin devamında…
FİZİKSEL PERFORMANS NE ZAMAN ZİRVEYE ÇIKIYOR?
İnsan vücudu yaşla birlikte değişir; bu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bu değişimin tam olarak ne zaman başladığı ve performansın hangi yaşta zirve yaptığı bugüne kadar net değildi.
Yeni bir bilimsel araştırma, bu soruya şaşırtıcı bir yanıt veriyor: Fiziksel kapasite sanılandan çok daha geç, 30’lu yaşların ortasında zirveye ulaşıyor.
47 YILLIK TAKİP, YÜZLERCE KATILIMCI
İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden araştırmacılar, 1974 yılında 16 yaşındaki 427 kişiyi (222 erkek, 205 kadın) uzun vadeli bir çalışmaya dahil etti.
Katılımcılar tam 47 yıl boyunca, düzenli aralıklarla fiziksel performans testlerinden geçirildi. Çalışmada üç temel ölçüt incelendi: aerobik kapasite, kas dayanıklılığı ve kas gücü.
ZİRVE YAŞI: 35
Araştırma sonuçları, kadınlarda aerobik kapasitenin 35, erkeklerde ise 36 yaşında zirveye ulaştığını ortaya koydu. Kas dayanıklılığında da benzer bir tablo görüldü.
Ancak kas gücü söz konusu olduğunda zirve daha erken yaşlarda gerçekleşti: Erkeklerde 27, kadınlarda ise 19 yaş. Bu veriler, fiziksel yeteneğin tek bir bileşenden oluşmadığını; dayanıklılık ve aerobik kapasitenin yıllar içinde gelişmeye devam edebildiğini gösteriyor.
DÜŞÜŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Araştırmacılara göre performanstaki düşüş, 35 yaş sonrası yavaş yavaş başlıyor ancak 40 yaşından sonra hızlanıyor.
İlk yıllarda yıllık kayıp yüzde 1’in altında kalırken, ilerleyen yaşlarda bu oran yüzde 2’nin üzerine çıkıyor. Ortalama olarak, 35 yaşından 63 yaşına kadar fiziksel kapasitede yaklaşık yüzde 37’lik bir azalma gözleniyor.
ELİT SPORCULAR NEDEN İSTİSNA DEĞİL?
LeBron James’in 35 yaşında NBA şampiyonluğu yaşaması, Serena Williams’ın 30’lu yaşlarının ortasında zirve performans sergilemesi ya da Roger Federer’in 36 yaşında Grand Slam kazanması tesadüf değil. Araştırma, bu başarıların biyolojik olarak da mümkün olduğunu gösteriyor.
“HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL”
Çalışmanın başyazarı Maria Westerståhl, düzenli fiziksel aktivitenin performans kaybını tamamen durduramasa da ciddi şekilde yavaşlatabildiğini vurguluyor. Uzmanlara göre bu bulgular, “artık çok geç” düşüncesini tamamen geçersiz kılıyor.
