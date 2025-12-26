Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşüyor - 26 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da mikserin altında ezilen motosiklet sürücüsü öldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halinde olan mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VEPARA'ya 'kara para' soruşturması
        VEPARA'ya 'kara para' soruşturması
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest