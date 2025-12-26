Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 9° Ankara Yağmurlu 7° İzmir Güneşli 15° Antalya Güneşli 19° Trabzon Yağmurlu 10° Bursa Bulutlu 6° Adana Güneşli 19° Diyarbakır Bulutlu 8° Gaziantep Yağmurlu 11° Ağrı Parçalı bulutlu 0°

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.