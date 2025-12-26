Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bu heykellerden birisi aslında insan! Gizlenen kişiyi bulabilir misiniz? İşte dikkat isteyen birbirinden eğlenceli bulmacalar!

        Bu heykellerden birisi aslında insan! Gizlenen kişiyi bulabilir misiniz? İşte dikkat isteyen birbirinden eğlenceli bulmacalar!

        Gözlem yeteneğinize ne kadar güveniyorsunuz? İlk bakışta sıradan görünen bu görsellerin her birinde ustalıkla gizlenmiş bir kişi bulunuyor. Detaylara dikkat edin, çünkü cevabı bulmak sandığınızdan çok daha zor olabilir!

        Giriş: 26.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:30
        1

        1. Bu baloda bir hayalet var!

        2

        Cevap: Sağdaki kadının bacakları yok gibi gözüküyor...

        3

        2. Odadaki vampir kim?

        4

        Cevap: Bu adamın dişleri ve aynada yansımasının olmaması kendini ele veriyor!

        5

        3. Bu pandalardan biri aslında panda değil... Ama hangisi?

        6

        Cevap: İşte orada! Bu bir rakun.

        7

        4. Ormanda ağaçların arasına gizlenmiş ayı ailesinden olmayan biri var!

        8

        Cevap: Bu bir ayı değil, bu bir kostüm!

        9

        5. Görselde kaç kişi var?

        10

        Cevap: 6

        11

        6. Çok geç olmadan hırsızı bulabilir misiniz?

        12

        Cevap: İşte orada!

        13

        7. Bu kaplan ailesinde farklı biri var gibi duruyor...

        14

        Cevap: Burada bir jaguar var!

        15

        8. Peri anne prensesi en mutlu gününde yalnız bırakmadı, peki nerede?

        16

        Cevap: Asasını cebine saklayabilir ama bizden saklanamaz!

        17

        9. Bu heykeller arasında biri heykel değil...

        18

        Cevap: İşte orada!

        Kaynak: Bright Side

