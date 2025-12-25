Habertürk
Habertürk
        Malatya'da otomobil döner salonuna girdi; o anlar kameraya yansıdı

        Malatya'da otomobil döner salonuna girdi; o anlar kameraya yansıdı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün aracı döner salonuna girdi; can kaybı ve yaralı yok. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, polis inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:32 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:32
        Otomobil döner salonuna girdi
        Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak döner salonuna girdi. Kazada can kaybı ya da yaralı olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille döner salonuna girdi. Kaza anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, döner salonu işletmesinde maddi hasar meydana geldi.

        Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Beyoğlu'nda ilaçlama sonrası eve giren 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi iddiası; AFAD inceleme yaptı

        Beyoğlu'nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerini

