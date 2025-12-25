Habertürk
        Dehşet! Anne 3 aylık bebeği pencereden attı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet! Anne 3 aylık bebeğini 4. katın penceresinden attı

        Diyarbakır'da, yürek yakan bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., 3 aylık kız çocuğunu misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde pencereden attı. Bebek yaşamını yitirirken, Nurhayat E. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:03
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Diyarbakır'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi.

        BEBEĞİ 4. KATTAN ATTI

        DHA'daki habere göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde 3 aylık kız çocuğunu pencereden attı.

        BEBEK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE GÖZALTINA ALINDI

        Anne Nurhayat E. polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

