Dehşet! Anne 3 aylık bebeğini 4. katın penceresinden attı
Diyarbakır'da, yürek yakan bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., 3 aylık kız çocuğunu misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde pencereden attı. Bebek yaşamını yitirirken, Nurhayat E. gözaltına alındı
Diyarbakır'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi.
BEBEĞİ 4. KATTAN ATTI
DHA'daki habere göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde 3 aylık kız çocuğunu pencereden attı.
BEBEK OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Anne Nurhayat E. polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.