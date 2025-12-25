Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri! Bursa'nın İnegöl ilçesinde, site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu. İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi'nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi

Giriş: 25.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:44

