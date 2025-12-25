Habertürk
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu. İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi'nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:44
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Bursa'da olay, İnegöl ilçesi Kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde yaşandı. Bir site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı.

        MEZARLAR VE TESTİLER GÖRDÜ

        DHA'daki habere göre müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü.

        MÜZEDEN YETKİLİLER GELDİ

        Kazı durdurulurken, jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi.

        İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

        Yapılan incelemede, tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu.

        İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi’nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi.

