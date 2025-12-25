Bu görselde ilk önce hangisini görüyorsunuz? İlk gördüğünüz nesne en derin korkunuzu ortaya çıkarabilir!

İLK GÖRÜNTÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre beyin, karmaşık bir görseli algılarken bilinçli düşünceden önce refleksif bir seçim yapar. Bu ilk seçim, bastırılmış duyguların ve geçmiş deneyimlerin izlerini taşır. Kelebek, elma, tırtıl ya da bıçak gibi semboller; herkes için farklı anlamlar barındırır ve kişinin yaşam öyküsüyle birleşerek korkuların ipuçlarını verir.