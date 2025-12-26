Habertürk
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu'nda trajik son | SON DAKİKA HABER

        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!

        Hakkari'de yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü 23 yaşındaki Suden Ezgi Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 08:57 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:29
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu'nda trajik son!
        Hakkari'de yürek yakan kaza, dün saat: 23.30 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 7'nci kilometresindeki Depin mevkiinde meydana geldi.

        ARAÇLA 300 METRE YUVARLANDI

        DHA'daki habere göre Hakkari'den Van yönüne giden Suden Ezgi Değirmenci (23) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.

        YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci, yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Suden Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Suden Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.

        #Hakkari
        #Son dakika haberler
