Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
Hakkari'de yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü 23 yaşındaki Suden Ezgi Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı
Hakkari'de yürek yakan kaza, dün saat: 23.30 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 7'nci kilometresindeki Depin mevkiinde meydana geldi.
ARAÇLA 300 METRE YUVARLANDI
DHA'daki habere göre Hakkari'den Van yönüne giden Suden Ezgi Değirmenci (23) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.
YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci, yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Suden Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Suden Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.