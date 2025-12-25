Anderson Talisca'dan Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!

Habertürk
        Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, UOL'ye konuştu. Talisca, Fenerbahçe kariyeri ve sözleşmesi hakkında da açıklamalarda bulundu

        25.12.2025 - 15:33
        Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki Anderson Talisca, UOL’ye açıklamalarda bulundu.

        İşte Talisca'nın açıklamaları:

        "ŞU ANDA DEĞİL"

        Brezilya'ya olası geri dönüşü için konuşan Talisca, "Şu anda değil. Şu anda odak noktam burada, odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Henüz bu konuları düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir." dedi.

        "DAHA SONRA DÜŞÜNÜLECEK"

        Talisca, Brezilya'ya geri dönme kararı aldığında yetiştiği kulüp Bahia'nın öncelikli olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu." diye konuştu.

        MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

        Brezilya Milli Takımı ile ilgili konuşan Talisca, "Ancelotti ile temas kurmadım. Bir oyuncu, Brezilya Milli Takımı'na girebilmek için kulübünde elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu konuda sakinim. Burada işimi yapıyorum ve çağrılmam gerekiyorsa, çağrılacağım. Çağrılmazsam, öyle olsun... Çok fazla oyuncu var." diye konuştu.

        FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

        Fenerbahçe'ye geçen yıl transferi için konuşan Talisca, "Benim kararımdı ve çok sakince alınan bir karardı. Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben bu yeni mücadeleyi ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmeyi istiyordum. Fenerbahçe'de bugün bile gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz." sözlerini sarf etti.

        Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta süre bulan Talisca, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

