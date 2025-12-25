Anderson Talisca'dan Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Fenerbahçe'ye geçen yıl transferi için konuşan Talisca, "Benim kararımdı ve çok sakince alınan bir karardı. Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben bu yeni mücadeleyi ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmeyi istiyordum. Fenerbahçe'de bugün bile gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz." sözlerini sarf etti.