Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilki yaşadı!

EN FAZLA SÜRE ALAN KAPTAN SKRINIAR

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 17 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Bu müsabakaların 12'sinde 11'de başlayan Talisca, 5 maçta sonradan dahil oldu. Kaptan Milan Skriniar ise 16 müsabakada görev yaptı. Ligde 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Skriniar, bu 16 mücadelenin tamamında 90 dakika sahada kaldı. Jayden Oosterwolde ise 15 maçta görev yaptı ve Skriniar'dan sonra en fazla süre alan ikinci isim oldu. Bu iki futbolcuyu da İsmail Yüksek ve Marco Asensio takip etti.