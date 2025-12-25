Habertürk
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar - Kripto Para Haberleri

        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar

        Blockchain analiz firmalarına göre 2025'te 2.7 milyar dolarlık kripto varlık çalındı. Kripto paralardaki 'hırsızlık' miktarı bir önceki yıla göre yüzde 22.7 artarken, bu yıl Dubai merkezli Bybit'teki 1.4 milyar dolarlık saldırı şimdiye kadarki en büyük kripto soygunu olarak tarihe geçti

        Giriş: 25.12.2025 - 08:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 08:07
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto para piyasası 2025 genelinde yatırımcıların önemli bir bölümünü hayal kırıklığına uğratsa da hackerlar bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.

        Bu yıl, kripto para ekosistemi için tarihin en büyük hırsızlıklarının yaşandığı yıl oldu. Blockchain analiz şirketleri Chainalysis ve TRM Labs’in verilerine göre, siber saldırılarda toplam zarar 2.7 milyar dolarlık kripto para çalındı. Web3 güvenlik şirketi De.Fi’nin kripto hırsızlıklarını izleyen REKT veritabanı da benzer şekilde 2.7 milyar dolarlık kayıp hesapladı.

        BYBIT SALDIRISI TARİHE GEÇTİ

        Yılın açık ara en büyük olayı, Dubai merkezli kripto borsası Bybit’te yaşandı. Saldırganlar yaklaşık 1.4 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirerek yalnızca 2025’in değil, kripto tarihinin de en büyük tekil vurgununa imza attı. Blockchain analiz firmaları ve FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerları bu saldırı ile ilişkilendirdi. Bybit vakası, sadece kripto para değil genel olarak tarihdeki en büyük mali soygunlar arasında da yerini aldı.

        Önceki yılların “rekor” saldırıları, 2022’de Ronin Network’e yönelik 624 milyon dolarlık ve Poly Network’e yapılan 611 milyon dolarlık hırsızlıklardı. 2025’teki Bybit saldırısı, bu iki olayı da geride bırakarak çıtayı yeni bir seviyeye taşıdı.

        Bybit’in yanı sıra yıl içinde dikkat çeken diğer büyük vakalar şunlar oldu:

        -Cetus (merkeziyetsiz borsa): 223 milyon dolar

        -Balancer (Ethereum üzerinde çalışan protokol): 128 milyon dolar

        -Phemex (kripto borsası): 73 milyon dolar

        GEÇEN YIL 2.2 MİLYAR DOLAR ÇALINMIŞTI

        Veriler, saldırganların hız kesmediğini gösteriyor. 2023’te toplam çalınan kripto 2 milyar dolar olarak hesaplanırken, 2024’te bu rakam 2.2 milyar dolara yükselmişti. 2025’te ise 2.7 milyar dolarla yeni bir zirve görülmüş oldu.

        Sektör analistleri, saldırıların çoğunda akıllı sözleşme açıkları, anahtar yönetimi zaafları, çapraz-zincir köprülerinin güvenlik zayıflıkları ve tedarik zinciri ihlallerinin öne çıktığını belirtiyor. Sonuç olarak 2025 yılı, kripto ekosistemi için güvenliğin yeniden en acil gündem maddesi haline geldiği bir yıl oldu.

