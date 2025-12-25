Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar

Kripto para piyasası 2025 genelinde yatırımcıların önemli bir bölümünü hayal kırıklığına uğratsa da hackerlar bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.

Bu yıl, kripto para ekosistemi için tarihin en büyük hırsızlıklarının yaşandığı yıl oldu. Blockchain analiz şirketleri Chainalysis ve TRM Labs’in verilerine göre, siber saldırılarda toplam zarar 2.7 milyar dolarlık kripto para çalındı. Web3 güvenlik şirketi De.Fi’nin kripto hırsızlıklarını izleyen REKT veritabanı da benzer şekilde 2.7 milyar dolarlık kayıp hesapladı.

BYBIT SALDIRISI TARİHE GEÇTİ

Yılın açık ara en büyük olayı, Dubai merkezli kripto borsası Bybit’te yaşandı. Saldırganlar yaklaşık 1.4 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirerek yalnızca 2025’in değil, kripto tarihinin de en büyük tekil vurgununa imza attı. Blockchain analiz firmaları ve FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerları bu saldırı ile ilişkilendirdi. Bybit vakası, sadece kripto para değil genel olarak tarihdeki en büyük mali soygunlar arasında da yerini aldı.

Önceki yılların “rekor” saldırıları, 2022’de Ronin Network’e yönelik 624 milyon dolarlık ve Poly Network’e yapılan 611 milyon dolarlık hırsızlıklardı. 2025’teki Bybit saldırısı, bu iki olayı da geride bırakarak çıtayı yeni bir seviyeye taşıdı.