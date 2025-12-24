Habertürk
        Haberler Gündem Sadettin Saran gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Saran, yarın adliyeye sevk edilecek

        Giriş: 24.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 24.12.2025 - 20:18
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma” suçlarına ilişkin olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

        YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Başsavcılık, soruşturmanın sürdüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yargı süreci devam ederken, şüpheliler hakkında masumiyet karinesinin geçerli olduğu hatırlatıldı. Saran yarın adliyeye sevk edilecek.

        FENERAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

        Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

        Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

        Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız.

