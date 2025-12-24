Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması: Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, sarı-lacivertli kulüpten Başkan Saran'a destek açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.