        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a dev gelir! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a dev gelir!

        Galatasaray Yönetimi, Ocak ayında 198 locasını 2 yıllık satışa sunmayı ve buradan 14-15 milyon Dolar'ın üzerinde bir gelir elde etmeyi planlıyor.

        Giriş: 24.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:29
        Galatasaray, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmeye hazırlanıyor.

        Sarı-kırmızılı kulüp, Ocak 2026 itibarıyla RAMS Park’taki 198 locasını iki yıllık süreyle satışa sunacak ve buradan 14–15 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

        Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut loca sahiplerinin neredeyse tamamı sözleşmelerini uzatma niyetinde. Bunun yanı sıra hali hazırda locası bulunmayan çok sayıda başvuru sahibi de sıraya girmiş durumda.

        Locaya olan yoğun talep, satış sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklenen hale getiriyor. Galatasaray yönetimi, Ocak 2026 itibarıyla kasaya girecek bu önemli gelirle birlikte mali anlamda ciddi bir rahatlama yaşamayı planlıyor.

        Son 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların yarattığı sportif başarı, loca gelirleriyle doğrudan ekonomik kazanca dönüşmüş olacak.

