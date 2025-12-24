Spor yazarlarından flaş yorum: İşin "saklambaç" kısmındalar

"ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYMASI GEREKİYOR"

Özer Çak: Kadrolar ne kadar eksik olursa olsun bazı oyuncuların bu maçtan sonra şapkayı önüne koyması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı Szymanski’nin formsuzluğuna bir ölçüde alışmış durumda ancak buna Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin de eklenmesi, eleştirilerin kaçınılmaz olmasına neden oluyor. Ligde namağlup ilerlenmesi Kerem Aktürkoğlu’nun inişli çıkışlı performansını gölgede bıraksa da böylesi maçlarda bu defolar daha net ortaya çıkıyor. Lige verilen arada bu oyuncuların mutlaka toparlanması şart, aksi hâlde şampiyonluk yolunda tribünlerden yükselen ıslıklar kaçınılmaz olur. [Habertürk]