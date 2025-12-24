Spor yazarlarından flaş yorum: İşin "saklambaç" kısmındalar
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.
"MAÇI YA CİDDİYE ALAMADI YA DA PLAN YAPMAKTAN UZAKTI"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe kaleden santrfora uzanan eksiklikleri fazlası ile hissetti. Bunun yanı sıra Oğuz ve Szymanski kötü performansları ile eksikliğe eklenen isimler oldular. Forvet sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler bir tek Kerem’e umut bağladı. Kerem tek başına çözüm üretmekten uzaktı. Tedesco, maçı ya ciddiye almadı ya da Beşiktaş’a karşı bir plan yapmaktan uzaktı. [Habertürk]
"ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYMASI GEREKİYOR"
Özer Çak: Kadrolar ne kadar eksik olursa olsun bazı oyuncuların bu maçtan sonra şapkayı önüne koyması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı Szymanski’nin formsuzluğuna bir ölçüde alışmış durumda ancak buna Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin de eklenmesi, eleştirilerin kaçınılmaz olmasına neden oluyor. Ligde namağlup ilerlenmesi Kerem Aktürkoğlu’nun inişli çıkışlı performansını gölgede bıraksa da böylesi maçlarda bu defolar daha net ortaya çıkıyor. Lige verilen arada bu oyuncuların mutlaka toparlanması şart, aksi hâlde şampiyonluk yolunda tribünlerden yükselen ıslıklar kaçınılmaz olur. [Habertürk]
"BELLİ Kİ KENDİNE BAKMIYOR"
Ömer Üründül: "Genç Bartuğ iyi görev yaptı. Asensio beklenen performansı sergileyemedi. Szymanski kendine güvenini kaybetmiş durumda. Bu açıkça görülüyor. Ama bana göre en büyük problem Oğuz Aydın. Böyle meziyetli bir oyuncu nasıl bu kadar kötü oynayabilir! Belli ki kendine bakmıyor." [Sabah]
"İŞİN "SAKLAMBAÇ" KISMINDALAR"
Gürcan Bilgiç: "Aslında; "işte fırsat" 90 dakikası bir çok oyuncu için. Ama… Fenerbahçe'de gözler Bartuğ, Oğuz ve Symanski'nin üstünde. Onlar ise işin "saklambaç" kısmındalar. Oğuz'un sahada pozisyonlanması zaten "aman pas atmasınlar" gibi. Symanski'yi de kaleci Ersin ile baş başa bıraktılar birkaç kez. Ayağına top geldiğinde "eyvah" dediğini hissediyoruz Polonyalı'nın." [FotoMaç]
"FUTBOL VE F.BAHÇE'Yİ KAFADAN SİLMİŞ"
Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin performansı. 1-2 oyuncu dışında tel tel döküldüler. Szymanski futbolu ve F.Bahçe'yi kafasından silmiş. Kerem kötü oynadıkça strese giriyor. Dün gecenin hayal kırıklığı Oğuz. Çok geriye gitmiş. Bir tek Asensio iyiydi." [Sabah]