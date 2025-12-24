Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
Eskişehir'de, 7 gündür kayıp olan Türkçe öğretmeni 51 yaşındaki Tuncay Arslan'ın cansız bedeni, düştüğü noktaya 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Arslan'ın ölüm haberini alan eşi Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek
Eskişehir'de, Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51), 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.
PORSUK'UN SUYU TAHLİYE EDİLDİ
Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
50 KİŞİLİK EKİP ARAMAYA KATILDI
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkiinde sürdürdü.
'KURBAĞA ADAMLAR'DA ARAMA YAPTI
Ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa adam ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Arslan’ın ölüm haberini alan eşi Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Fadime Arslan’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
3 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ
Öte yandan Tuncay Arslan’ın cansız bedeninin bulunduğu alanın, düştüğü belirtilen noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede olduğu, bu süre içerisinde Porsuk Çayı’nda sürüklendiği belirtildi.