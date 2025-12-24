Eskişehir'de, Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51), 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

PORSUK'UN SUYU TAHLİYE EDİLDİ

Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

50 KİŞİLİK EKİP ARAMAYA KATILDI

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkiinde sürdürdü.

'KURBAĞA ADAMLAR'DA ARAMA YAPTI

Ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa adam ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı.