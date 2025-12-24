Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın içinde bulunduğu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam saat 20.10'da havalanan uçak, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu.

Kazadan saatler sonra içlerinde Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ın bulunduğu üç mürettebat üyesi dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.

Esenboğa Havalimanından dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor.

Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya Ekibi Ankara'ya intikal etmiştir."

"Saat 22 sularında yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Haymana ilçesi Kesikkavak mahallesi 2 km güneyinde enkaz tespit edildi. Koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD mobil merkezi konuşlandırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı süreci yürütüyor. Toplam 408 personeli 103 kara ve 7 hava aracı görevde. Enkaz alanı yaklaşık 3 km karelik bir alan. Enkaz alanında 02.45'te uçağa ait ses kayı cihazı, saat 03.20'de karakutu bulunmuştur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın düştüğü alan bu sabah yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ankara'daki temaslarının ardından Libya'ya dönmek üzere yola çıkan Haddad'ın içinde bulunduğu jet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam saat 20.10'da havalanan uçak, 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu. Kazadan saatler sonra Libya heyetindeki 5 kişi ve 3 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.

23 Aralık günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet dün Türkiye'de çeşitli temaslarda bulundu.

Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde (3 gün) yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin düşen uçakta bulunan Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle (3 gün) milli yas ilan etti.

Uçağın hava kontrol merkezi tarafından yeniden Esenboğa’ya yönlendirildiğini belirten Duran, acil iniş hazırlıkları sürerken uçağın 20.36’da radardan kaybolduğunu ve iletişimin kesildiğini kaydetti.

23 Aralık 2025’te Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, maiyetindeki dört kişi ve üç mürettebatı taşıyan bir özel jetin Esenboğa Havalimanı’ndan 20.17’de kalkış yaptığını, uçağın 20.33’te elektrik arızası nedeniyle hava kontrol merkezine acil durum bildirip acil iniş talebinde bulunduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün akşam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."

Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığına Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.

Libya'da ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı nedeniyle 24-25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.