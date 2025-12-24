Spor yazarları Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi performansını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı.
"SERGEN YALÇIN YAPTIĞI HAMLELERLE TAM NOT ALDI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sergen Yalçın, önceki karşılaşmalara göre daha iyi hazırlamıştı takımını. Kendisi de bu maçın ne denli önemli olduğunun bilincindeydi. İkinci yarı yaptığı hamleler ve oyun süresince düşündüğü planın uygulanması ile tam not aldı. Önde baskı yaptırdı. Rakibe yakın oynattı. Fenerbahçe’nin oyun kurmasına engel oldu. Daha çok pozisyona giren, gole yakın olan taraf oldu. İki gol atan Cerny, kaliteli bir oyuncu. Teknik özellikleri yüksek. Attığı gollerdeki son vuruş becerisi klasını gösteriyor.
"CERNY ÇERNOBİL GİBİ PATLADI"
Turgay Demir (Fotomaç): Emirhan ve Cerny ise gecenin parlayan yıldızlarıydı. Biri iki gol attı, adeta Çernobil gibi patladı, diğeri çok kritik müdahalelerle iki net gollük pozisyonu önledi. Cerny dün ilk kez eski günlerini hatırlattı; attığı iki golde de çok soğukkanlı, çok klas ve bitiriciydi.
"RAFA'YI UNUT, CERNY'E BAK"
Murat Özbostan (Sabah): Salih... Genel olarak orta sahada top dağıttı, defansif katkısı iyiydi, rotasyonlu kadroda oyunu dengede tutan isimlerden biriydi. Ama maçın yıldızı tabi ki Cerny.. Rafa Silva'yı unut Cerny'ye bak! Son söz: Eksikler ne olursa olsun tarih sonucu yazar!
"PAHALI TRANSFERLERİ BIRAKIN"
Sinan Vardar (Fotomaç): Son iki maçta Beşiktaş'ta öz kaynak düzeninden çıkan gençler sorumluluk alınca, iyi sonuçlar da peş peşe gelmeye başladı. Zaman zaman hatalar yapabilirler ama bu gençlere güvenelim. Bırakın pahalı transferleri... Öz kaynak düzenine daha fazla yatırım yapın.
"CERNY'NİN YAPISI SAĞ ÖN"
Ömer Üründül (Sabah): Cerny kalitesi ile öne çıkan isimdi. Sergen Yalçın herhalde dün gece anlamıştır ki Cerny'nin yapısı sağ öndür! Orta saha özelliklerine sahip değil. Dün belgelendi.
"BÖYLE FUTBOLCULAR ALACAKSINIZ"
Erman Toroğlu (Sözcü): Cerny, Beşiktaş’ın 6 milyon Euro’ya aldığı, 28 yaşındaki bir oyuncu. Hem yaşı hem maliyeti çok çok iyi. Daha iyi olan bir şey daha var. Sahada gördüğüm kadarıyla adamın sporcu ahlakı da çok iyi. Bu sezon Orkun ve Abraham’ın Beşiktaş’a toplam maliyeti 100 milyon Euro’yu buluyor. İkisini de özel uçaklarla ve şov yapa yapa getirdiler. Bakınız dün gece, normal şekilde getirilen bu adam oynadığı futbolla, gayretiyle, oyun şevkiyle, profesyonelliğiyle maçı aldı Kadıköy’den Beşiktaş’a götürdü. Yahu kardeşim, böyle futbolcular alacaksınız.
"CERNY BEŞİKTAŞ'I GALİBİYETE TAŞIDI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Gecenin yıldız ismi Cerny ikinci kez sahneye çıkarak Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Şu bir gerçek ki karşılaşma Kadıköy'de olmasına rağmen, derbide daha iyi oynayan taraf Beşiktaş'tı. Zaten kazanan da Beşiktaş oldu.
"CERNY MATADOR OLDU"
Fatih Doğan (Sabah): Penaltı golünden sonra Asensio için matador müziği çaldılar. Ama Kadıköy boğasını, Fenerbahçe'yi yine attığı gollerle deviren Cerny matador oldu.