Spor yazarları Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi performansını değerlendirdi

"BÖYLE FUTBOLCULAR ALACAKSINIZ"

Erman Toroğlu (Sözcü): Cerny, Beşiktaş’ın 6 milyon Euro’ya aldığı, 28 yaşındaki bir oyuncu. Hem yaşı hem maliyeti çok çok iyi. Daha iyi olan bir şey daha var. Sahada gördüğüm kadarıyla adamın sporcu ahlakı da çok iyi. Bu sezon Orkun ve Abraham’ın Beşiktaş’a toplam maliyeti 100 milyon Euro’yu buluyor. İkisini de özel uçaklarla ve şov yapa yapa getirdiler. Bakınız dün gece, normal şekilde getirilen bu adam oynadığı futbolla, gayretiyle, oyun şevkiyle, profesyonelliğiyle maçı aldı Kadıköy’den Beşiktaş’a götürdü. Yahu kardeşim, böyle futbolcular alacaksınız.