        Çanakkale haberleri: Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boşanma aşamasındaki Duygu Tekebaş ile Barış Tekebaş'ın öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin gece yarısı, Barış Tekebaş'ın patronu Recep Şatrol tarafından iş yerine çağırılıp alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:15
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Çanakkale'de yürek yakan olay, Ayvacık ilçesinde önceki gün yaşandı. Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26), 22 Aralık Pazartesi günü saat: 23.30 sıralarında silahla öldürülmüş halde bulundu.

        GECE YARISI YANINA ÇAĞIRDI

        DHA'daki habere göre cinayete ilişkin yapılan çalışmanın sonucunda, Barış Tekebaş'ın patronu Recep Şatrol, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Duygu Tekebaş, 26 yaşında öldürüldü.
        Duygu Tekebaş, 26 yaşında öldürüldü.

        Edinilen bilgiye göre ilçede vinç kiralama işi yapan Şatrol, bir ay kadar önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı gece yarısı yanına çağırdı.

        Barış Tekebaş, 27 yaşında öldürüldü.
        Barış Tekebaş, 27 yaşında öldürüldü.

        ÇİFTE ARKALARINDAN ATEŞ AÇTI

        Tekebaş, boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tepebaş'ı da yanına alıp eski patronunun yanına gitti. Edinilen bilgiye göre burada çıkan alacak verecek tartışmasının ardından Şatrol, silahını çekti ve çifte arkalarından ateş açtı.

        BAŞLARINA HEDEF ALIP TETİĞE BASTI

        Şatrol'un, ağır yaralanan çifte yerde başlarını hedef alarak da ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

        BAĞ EVİNDE YAKALANMIŞTI

        Zanlı, Ahmetçe Köyü kırsalında bir dağ evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

