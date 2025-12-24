Muhammed Ali Ahmed Al Haddad kimdir, Libya'da hangi görevlerde bulundu?

Facebook/Reuters Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, 21 Aralık'ta Humus kentindeki bir askeri üste bulunan tıbbi eğitim kampında düzenlenen bir törene katılmıştı

Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın yaşamının ve askeri kariyerinin ilk dönemi hakkında fazla bilgi yok.

Ancak Al Haddad'ın Libya'da isyanın başladığı 2011 yılı öncesi orduda çeşitli görevlerde bulunduğu biliniyor.

Al Haddad, disiplinli ve askeri kurumlara önem veren bir isimdi.

Libya'yı 1969'dan sonra yöneten Muammer Kaddafi, 2011'deki Arap Baharı isyanları sırasında NATO destekli müdahaleler ve isyancı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmesiyle devrildi.

Muammmer Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte'de yakalanarak öldürüldü.

Kaddafi'nin öldürülmesi Libya'da uzun süreli siyasi istikrarsızlığı tetikledi, iç savaşın da şiddetlenmesine neden oldu.

Göreve başladığı dönemden itibaren Türkiye ile yoğun askeri temaslarda bulunan Haddad önce Ekim 2020'de, daha sonra da 2024 ve 2025 yıllarında Ankara'yı birçok kez ziyaret etti.

Al Haddad, Eylül 2020'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Libya Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Türkiye de bu süreçte, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekledi.

Libya Ulusal Ordusu, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirme için başkente yönelik büyük bir saldırı başlattı.

Görev yaptığı yer, Libya'nın batısındaki en kritik askeri bölgelerdendi.

Al Haddad, 2015'te Trablus'taki askeri bölgede üst düzey bir komutan oldu.

Bu güçler ilerde, Birleşmiş Milletler'in (BM) de tanıyacağı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni oluşturdu.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Ankara'da Genelkurmay Başkan Selçuk Bayraktaroğlu tarafından törenle karşılanmıştı

Al Haddad beş yıldır, Libya'nın batısını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu'nun güçlerini birleştirmesi için yapılan ve BM'nin de desteklediği görüşmelerde aktif rol almıştı.

Türkiye zamanla Libya Ulusal Ordusu'yla da, özellikle Mısır'la normalleşme sürecine paralel olarak yakınlaştı.

El Hadad ise son üç yılda Libya'nın Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapması ve iki ülke arasında üst düzey koordinasyonun sürmesi için çaba harcıyordu.

Al Haddad ayrıca Libya'yı temsilen güvenlik konulu uluslararası birçok toplantıya katılmış ve Libya ordusunun modernizasyonunu önceliklerinden biri olarak belirlemişti.