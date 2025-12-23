Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 4'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kaybetti. Öte yandan yine bu sezon Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny’den geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kartal, Dolmabahçe’de ise Fenerbahçe’ye 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılar, ayrıca konuk olduğu Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı son maçlarda deplasmandaki üstünlüğünü de sürdürdü.
Kara Kartal, 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’deki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
2024-2025 sezonunda rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir öncesi sezonda ise 2-1’lik mağlubiyet aldı. 2022-2023 sezonunda ise 4-2 galip gelen siyah-beyazlı ekip, 2021-2022’de de 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
BU SEZON İLK KEZ DERBİDE ÖNE GEÇİP KAZANDI
Kartal, bu sezon ezeli rakiplerine karşı öne geçtiği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe’yi de Dolmabahçe’de ağırladı.
Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham’ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybetti. Ligin 16. haftasında da Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı olmuştu.
NAMAĞLUP SERİSİ SÜRÜYOR
Kartal, 6’sı Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.
Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor’la da berabere kaldı.
Kara Kartal, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe’de Fenerbahçe’ye karşı 3-2’lik skorla almıştı.
CERNY İLK DERBİ GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny, siyah-beyazlılara derbiyi kazandıran isim oldu.
Derbilerdeki ilk gol sevincini Kadıköy'de yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.
Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a atan Cerny, Trabzonspor'la 3-3 sona eren müsabakada iki kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Cerny ayrıca geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmış, İskoç ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.
Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlarına galibiyet üçlüsü çektiren isim oldu.