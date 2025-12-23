Habertürk
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 4'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kaybetti. Öte yandan yine bu sezon Beşiktaş, ezeli rakiplerine karşı ilk kez öne geçtiği bir mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:12
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny’den geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

        Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kartal, Dolmabahçe’de ise Fenerbahçe’ye 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

        Siyah-beyazlılar, ayrıca konuk olduğu Trabzonspor’la da 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

        KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı son maçlarda deplasmandaki üstünlüğünü de sürdürdü.

        Kara Kartal, 4’ü Süper Lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’deki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

        2024-2025 sezonunda rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir öncesi sezonda ise 2-1’lik mağlubiyet aldı. 2022-2023 sezonunda ise 4-2 galip gelen siyah-beyazlı ekip, 2021-2022’de de 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        BU SEZON İLK KEZ DERBİDE ÖNE GEÇİP KAZANDI

        Kartal, bu sezon ezeli rakiplerine karşı öne geçtiği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe’yi de Dolmabahçe’de ağırladı.

        Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham’ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybetti. Ligin 16. haftasında da Trabzonspor’a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı olmuştu.

        NAMAĞLUP SERİSİ SÜRÜYOR

        Kartal, 6’sı Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.

        Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor’la da berabere kaldı.

        Kara Kartal, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe’de Fenerbahçe’ye karşı 3-2’lik skorla almıştı.

        CERNY İLK DERBİ GOLÜNÜ ATTI

        Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny, siyah-beyazlılara derbiyi kazandıran isim oldu.

        Derbilerdeki ilk gol sevincini Kadıköy'de yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

        Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a atan Cerny, Trabzonspor'la 3-3 sona eren müsabakada iki kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

        Cerny ayrıca geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmış, İskoç ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

        Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlarına galibiyet üçlüsü çektiren isim oldu.

