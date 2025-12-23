Karadağ, Kasım ayında ülkede yaşanan olayların ardından Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararını bu hafta kaldıracak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

TÜRKLERİN BAĞLANTISI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kasım ayının sonunda Karadağ'da birkaç Türk vatandaşı tarafından Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçakladığı iddia edilmişti.

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.