Türk edebiyatında kısa hikâyeciliğin öncüsü ve Türkçülük akımının mimarlarından olan Ömer Seyfettin, 36 yıllık kısa ömrüne; 'Kaşağı', 'Forsa', 'Başını Vermeyen Şehit' ve 'Pembe İncili Kaftan' gibi ölümsüzleşen 125 hikâye ve 3 roman sığdırdı. Ömer Seyfettin, dilin sadeleşmesi için büyük mücadeleler veren usta yazarın hayatı, tıp tarihinin trajik bir yanılmasıyla son buldu.

Ömer Seyfettin, 34 yaşında o dönemde pek bilinmeyen şeker hastalığına yakalandı. Henüz insülinin keşfedilmesine 16 ay vardı ve doktorlar yaşadığı eklem ağrılarını romatizma sanarak ona şeker içerikli portakal, mandalina ve üzüm hoşafı tüketmesini önerdi. Bu 'Tedavi', Ömer Seyfettin'in hastalığını daha da şiddetlendirdi.

Ömer Seyfettin (1884 -1920)

23 Şubat 1920’de Haydarpaşa Hastanesi’ne yatırılan Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920’de kızı Güner’in adını sayıklayarak hayata gözlerini yumdu. Hastanede kimsesiz sanıldığı için naaşı tıp fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanıldı. Ömer Seyfettin, hem eserleriyle nesilleri eğitti hem de bedeniyle dönemin tıp dünyasına farkında olmadan hizmet etti.