Bruce Willis'in beynini bağışlayacaklar
Türk edebiyatının usta yazarı Ömer Seyfettin, ölümünden sonra tıbba hizmet etmişti. Benzer bir durum, ünlü oyuncu Bruce Willis için gerçekleşecek. Eşi, ölümünden sonra Willis'in beyninin tıp araştırmaları için bağışlamayı planlandıklarını açıkladı
Türk edebiyatında kısa hikâyeciliğin öncüsü ve Türkçülük akımının mimarlarından olan Ömer Seyfettin, 36 yıllık kısa ömrüne; 'Kaşağı', 'Forsa', 'Başını Vermeyen Şehit' ve 'Pembe İncili Kaftan' gibi ölümsüzleşen 125 hikâye ve 3 roman sığdırdı. Ömer Seyfettin, dilin sadeleşmesi için büyük mücadeleler veren usta yazarın hayatı, tıp tarihinin trajik bir yanılmasıyla son buldu.
Ömer Seyfettin, 34 yaşında o dönemde pek bilinmeyen şeker hastalığına yakalandı. Henüz insülinin keşfedilmesine 16 ay vardı ve doktorlar yaşadığı eklem ağrılarını romatizma sanarak ona şeker içerikli portakal, mandalina ve üzüm hoşafı tüketmesini önerdi. Bu 'Tedavi', Ömer Seyfettin'in hastalığını daha da şiddetlendirdi.Ömer Seyfettin (1884 -1920)
23 Şubat 1920’de Haydarpaşa Hastanesi’ne yatırılan Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920’de kızı Güner’in adını sayıklayarak hayata gözlerini yumdu. Hastanede kimsesiz sanıldığı için naaşı tıp fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanıldı. Ömer Seyfettin, hem eserleriyle nesilleri eğitti hem de bedeniyle dönemin tıp dünyasına farkında olmadan hizmet etti.
Benzer bir gelişme Hollywood'un ünlü oyuncusu Bruce Willis için de yaşanacak. Aksiyon filmlerinin unutulmaz oyuncusu olan Willis, bir süredir bilişsel yetilerini etkileyen ağır hastalıklarla mücadele ediyor.
İlk olarak iletişim becerilerini etkileyen Afazi teşhisi konulan Bruce Willis, bu nedenle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı.
Hastalığın ilerlemesiyle tablo daha ağırlaştı ve usta oyuncuya Frontotemporal demans tanısı konuldu. Kızı Tallulah Willis, o dönemde babasının durumunun artık geri dönüşü olmayan bir noktada olduğunu ifade etti.
70 yaşındaki Bruce Willis ailesinden gelen bir açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eşi Emma Heming, Bruce Willis’in vefatından sonra beyninin tıbbi araştırmalara bağışlanacağını duyurdu. IMDbNews’te yer alan bilgilere göre bu karar; bilim dünyasına ışık tutmak ve benzer hastalıklarla savaşan ailelere umut olabilmek amacıyla alındı.Emma Heming - Bruce Willis
Tıpkı Ömer Seyfettin gibi, Bruce Willis de yaşamı boyunca sanatıyla milyonlara hitap ederken, gidişiyle bilimsel bir miras bırakmaya hazırlanıyor.Bruce Willis ve ailesi... Willis, bir süredir bakıcılar eşliğinde başka bir evde yaşıyor.