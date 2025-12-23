Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bruce Willis cephesinde şok gelişme: Aileden herkesi şaşırtan karar

        Bruce Willis'in beynini bağışlayacaklar

        Türk edebiyatının usta yazarı Ömer Seyfettin, ölümünden sonra tıbba hizmet etmişti. Benzer bir durum, ünlü oyuncu Bruce Willis için gerçekleşecek. Eşi, ölümünden sonra Willis'in beyninin tıp araştırmaları için bağışlamayı planlandıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beynini bağışlayacaklar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk edebiyatında kısa hikâyeciliğin öncüsü ve Türkçülük akımının mimarlarından olan Ömer Seyfettin, 36 yıllık kısa ömrüne; 'Kaşağı', 'Forsa', 'Başını Vermeyen Şehit' ve 'Pembe İncili Kaftan' gibi ölümsüzleşen 125 hikâye ve 3 roman sığdırdı. Ömer Seyfettin, dilin sadeleşmesi için büyük mücadeleler veren usta yazarın hayatı, tıp tarihinin trajik bir yanılmasıyla son buldu.

        Ünlü yazarı kadavra yaptılar
        Ünlü yazarı kadavra yaptılar

        Ömer Seyfettin, 34 yaşında o dönemde pek bilinmeyen şeker hastalığına yakalandı. Henüz insülinin keşfedilmesine 16 ay vardı ve doktorlar yaşadığı eklem ağrılarını romatizma sanarak ona şeker içerikli portakal, mandalina ve üzüm hoşafı tüketmesini önerdi. Bu 'Tedavi', Ömer Seyfettin'in hastalığını daha da şiddetlendirdi.

        Ömer Seyfettin (1884 -1920)
        Ömer Seyfettin (1884 -1920)
        REKLAM

        23 Şubat 1920’de Haydarpaşa Hastanesi’ne yatırılan Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920’de kızı Güner’in adını sayıklayarak hayata gözlerini yumdu. Hastanede kimsesiz sanıldığı için naaşı tıp fakültesi öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanıldı. Ömer Seyfettin, hem eserleriyle nesilleri eğitti hem de bedeniyle dönemin tıp dünyasına farkında olmadan hizmet etti.

        Benzer bir gelişme Hollywood'un ünlü oyuncusu Bruce Willis için de yaşanacak. Aksiyon filmlerinin unutulmaz oyuncusu olan Willis, bir süredir bilişsel yetilerini etkileyen ağır hastalıklarla mücadele ediyor.

        İlk olarak iletişim becerilerini etkileyen Afazi teşhisi konulan Bruce Willis, bu nedenle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı.

        Hastalığın ilerlemesiyle tablo daha ağırlaştı ve usta oyuncuya Frontotemporal demans tanısı konuldu. Kızı Tallulah Willis, o dönemde babasının durumunun artık geri dönüşü olmayan bir noktada olduğunu ifade etti.

        70 yaşındaki Bruce Willis ailesinden gelen bir açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eşi Emma Heming, Bruce Willis’in vefatından sonra beyninin tıbbi araştırmalara bağışlanacağını duyurdu. IMDbNews’te yer alan bilgilere göre bu karar; bilim dünyasına ışık tutmak ve benzer hastalıklarla savaşan ailelere umut olabilmek amacıyla alındı.

        Emma Heming - Bruce Willis
        Emma Heming - Bruce Willis

        Tıpkı Ömer Seyfettin gibi, Bruce Willis de yaşamı boyunca sanatıyla milyonlara hitap ederken, gidişiyle bilimsel bir miras bırakmaya hazırlanıyor.

        Bruce Willis ve ailesi... Willis, bir süredir bakıcılar eşliğinde başka bir evde yaşıyor.
        Bruce Willis ve ailesi... Willis, bir süredir bakıcılar eşliğinde başka bir evde yaşıyor.
        Evden taşındı, bakıcılarla yaşıyor
        Evden taşındı, bakıcılarla yaşıyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Seyfettin
        #Bruce Willis
        #Tıp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler