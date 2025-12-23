ABD Başkanı Trump Epstein sessizliğini bozdu: Bu korkunç bir şey

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında paylaşılan dosyalara ilişkin sessizliğini bozdu. ABD Başkanı, bu kişiyle "masumca tanışan" kişilerin itibarlarının zedelenebileceğinden şikayet etti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturması kapsamında Trump'ın da yer aldığı fotoğrafı kaldırması ve gelen tepkilerin ardından yeniden internet sitesine koymasının ardından konuşan Trump, Epstein belgelerinin sürekli gündeme getirilmesinin amacının Cumhuriyetçilerin başarılarını gölgelemek olduğunu belirtti.

Trump, Epstein dosyasında fotoğrafı yer alan eski başkan Bill Clinton hakkında, "Bill Clinton'ı severim. Bill Clinton ile her zaman iyi geçindim; ona karşı nazik davrandım, o da bana karşı nazik davrandı... Onun fotoğraflarının yayınlanmasını görmek istemiyorum ama Demokratlar, çoğunlukla Demokratlar ve birkaç kötü Cumhuriyetçi, bunu istiyor, bu yüzden benim de fotoğraflarımı veriyorlar" dedi.

"Herkes bu adamla arkadaştı" diyen Trump, "Ama hayır, Bill Clinton'ın fotoğraflarının gösterilmesinden hoşlanmıyorum. Başka insanların fotoğraflarının gösterilmesinden de hoşlanmıyorum, bence bu korkunç bir şey" dedi.

ABD Başkanı ayrıca "Bence Bill Clinton büyük bir adam, bunun üstesinden gelebilir, ama muhtemelen yıllar önce Jeffrey Epstein ile masum bir şekilde tanışmış ve saygın bankacılar, avukatlar ve diğer kişilerin fotoğraflarının ifşa edildiğini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı. Trump, "Birçok insan, Epstein ile gerçekten hiçbir ilgisi olmayan diğer kişilerin fotoğraflarının yayınlanmasından çok kızgın. Ama bir partide olduğu için onunla birlikte fotoğraftalar ve birinin itibarını zedeliyorsunuz" diye ekledi. Epstein ile e-posta yazışmaları ortaya çıktıktan sonra Kasım ayında kamu hayatından çekileceğini açıklayan Harvard profesörü ve Demokrat eski Hazine Bakanı Larry Summers örneğini verdi. Epstein dosyalarını "sahtekarlık" olarak nitelendiren Trump, bunların Cumhuriyetçilerinin başarısına gölge düşürmek için yapıldığını söyledi. Trump, "Epstein olayının tamamı, Cumhuriyetçi Parti'nin elde ettiği muazzam başarıdan dikkatleri dağıtmanın bir yolu" dedi ve ekledi: "Örneğin, bugün dünyanın en büyük gemilerini, dünyanın en güçlü gemilerini inşa ediyoruz ve bana Jeffrey Epstein hakkında sorular soruyorlar. Bunun bittiğini sanıyordum."