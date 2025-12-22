Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!

Güllü adıyla bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Türkiye gündemini sarsan bu olay sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Sultan Nur Ulu, Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in "dizinin üstünden iterek attığını" iddia etti. Bu ifadenin ardından Güllü’nün kızı Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündemden düşmeyen bu olaya ilişkin tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan 17 sayfalık ifadesi, görülmemiş bir soruşturmaya damga vurdu.

Annesinin kendisinden daha ağır olduğunu vurgulayan Gülter, fiziksel olarak böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savundu. Gülter, hakkında aleyhte verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

"KONUŞMALAR YANLIŞ YORUMLANDI"

Gülter ifadesinde, Sultan Nur Ulu ile odada müzik açtıklarını, birlikte dans ettiklerini ve bir süre sonra annesinin de odaya geldiğini söyledi. Üçünün birlikte dans etmeye başladığını aktaran Gülter, annesiyle aralarında fiziksel bir tartışma yaşanmadığını, aralarındaki konuşmaların yanlış yorumlanmış olabileceğini ifade etti.

"SULTAN’IN BEYANLARINA KATILMIYORUM"

Tüm suçlamaları reddeden Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesinde dikkat çeken kısım şu şekilde:

"Ben çok yüksek bir şekilde "güm" diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince "koş" diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direk aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem abla'nın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiç birini hatırlamıyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum.

"ANNEMİ KALDIRMA ŞANSIM YOK”

“Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık.”