Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!

Güllü'nün soruşturmasında dikkat çeken detay...
Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan 17 sayfalık ifadesi, görülmemiş bir soruşturmaya damga vurdu. Soruşturmada bir başsavcı, iki savcı ve iki emniyet müdür yardımcısının yer aldığı ifadede, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte toplam 12 kişi bulundu. Her sayfada 12 kişinin imzasının yer aldığı Gülter'in ifadesinde suçlamaları kabul etmediği görüldü. Annesini camdan ittiği iddialarını reddeden Gülter, olay sırasında sırtının dönük olduğunu, annesinin nasıl düştüğünü görmediğini söyledi
Güllü adıyla bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Türkiye gündemini sarsan bu olay sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
KIZI TUĞYAN ÜLKEM TUTUKLANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Sultan Nur Ulu, Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in "dizinin üstünden iterek attığını" iddia etti. Bu ifadenin ardından Güllü’nün kızı Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜLMEMİŞ BİR SORGU
Gündemden düşmeyen bu olaya ilişkin tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan 17 sayfalık ifadesi, görülmemiş bir soruşturmaya damga vurdu.
İstanbul’da gözaltına alınıp getirildiği Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Cumhuriyet Savcısı Sinan Güven, Cumhuriyet Savcısı Murat Vurgun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Kocabaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Bitmez, Asayiş Şube Müdürü Vekili Eyyüp Mol, Cinayet Büro Amiri Bülent Yerlikaya, Adli Mukayyit Mustafa Karatepe, Avukat Aycan Talay Sevsay, Avukat Mert Aydoğan ve Avukat Merve Uçanok yer aldı.
HER SAYFADA 12 İMZA
Şüpheli Gülter ile birlikte toplam 12 kişi sorgu ifadesinde yer aldı. Gülter’in alınan 17 sayfalık her ifade sayfasında 12 kişinin imzası bulundu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Gülter, annesini itmediğini iddia etti.
Annesinin kendisinden daha ağır olduğunu vurgulayan Gülter, fiziksel olarak böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savundu. Gülter, hakkında aleyhte verilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek suçlamaları reddetti.
OLAY GÜNÜNÜ DETAYLARIYLA ANLATTI
Gülter, 11 kişinin huzurunda verdiği 17 sayfalık ifadesinde olay günü yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. İfadesinde annesinin son dönemde alkol alışkanlıklarında değişiklik olduğunu dile getiren Gülter, annesinin yaklaşık 20 gün önce Şirince’ye gittikten sonra alkol içmeye başladığını ve olay günü yaklaşık 3-5 şişe alkol tükettiğini iddia etti.
"KONUŞMALAR YANLIŞ YORUMLANDI"
Gülter ifadesinde, Sultan Nur Ulu ile odada müzik açtıklarını, birlikte dans ettiklerini ve bir süre sonra annesinin de odaya geldiğini söyledi. Üçünün birlikte dans etmeye başladığını aktaran Gülter, annesiyle aralarında fiziksel bir tartışma yaşanmadığını, aralarındaki konuşmaların yanlış yorumlanmış olabileceğini ifade etti.
"SULTAN’IN BEYANLARINA KATILMIYORUM"
Tüm suçlamaları reddeden Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesinde dikkat çeken kısım şu şekilde:
"Ben çok yüksek bir şekilde "güm" diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince "koş" diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direk aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem abla'nın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiç birini hatırlamıyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum.
"ANNEMİ KALDIRMA ŞANSIM YOK”
“Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık.”