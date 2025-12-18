Habertürk
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var | SON DAKİKA HABERİ

        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!

        Yalova'da, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen 24 yaşındaki Sultan Nur Ulu'nun, adli kontrol kapsamında cezasını çektiği güvenlikli site, görüntülendi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:46
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

        TUĞYAN VE SULTAN BAVULLARLA YAKALANMIŞTI

        DHA'daki habere göre olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

        Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

        KIZI TUTUKLANMIŞTI

        Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

        "DÜŞÜŞ ANINI GÖRDÜM, KORKTUĞUM İÇİN SÖYLEYEMEDİM"

        Savcılıktaki ifadesinde şarkıcı Güllü’nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, “Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm” dedi.

        "BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ"

        Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini de belirterek, “Tuğyan’la yalnız kaldığımız bir ara bana, ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Tuğyan’ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi” dediği öğrenilen Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde, kiracı olarak kaldığı evine götürüldü.

        İHTİYAÇLARINI İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİYOR

        Ulu’nun adli kontrol kapsamında 13 Aralık’tan bu yana kaldığı kentteki güvenlikli site, görüntülendi. Sitenin güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmede, Sultan Nur Ulu’nun kiracısı olduğu evde yalnız kaldığı ve eve kimsenin gelip gitmediği öğrenildi.

        AVUKATI EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ

        Sadece İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amaçlı siteye gelip, evi ziyaret ettiği belirtildi. Ulu’nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği de kaydedildi.

