        Rusya'dan Trump'ın Venezuela açıklamalarına ilişkin: Çok tehlikeli buluyoruz

        Rusya'dan Trump'ın Venezuela açıklamalarına ilişkin: Çok tehlikeli buluyoruz

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna konusunda ABD'li yetkililerle temasa hazırlandıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Venezuela açıklamalarına yönelik konuşan Peskov, "Latin Amerika bölgesinde gerginliğin arttığını görüyor ve bunu potansiyel olarak çok tehlikeli buluyoruz" dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:33
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'lilerin Avrupalı ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin Washington yönetimiyle temaslara hazırlandıklarını söyledi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

        ABD ve Rusya’dan yetkililerin yakın zamanda Miami'de bir görüşme gerçekleştireceğine dair haberleri değerlendiren Peskov, "Gerçekten, ABD’lilerin Avrupalılarla ve Ukraynalılarla yaptıkları çalışmaların sonuçları hakkında bilgi almak için Amerikalı meslektaşlarımızla belirli temaslara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun! Haberi Görüntüle

        TRUMP'IN VENEZUELA AÇIKLAMALARI: ÇOK TEHLİKELİ BULUYORUZ

        Peskov, ABD’nin Venezuela’nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasına ilişkin, "Latin Amerika bölgesinde gerginliğin arttığını görüyor ve bunu potansiyel olarak çok tehlikeli buluyoruz." dedi.

        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt Haberi Görüntüle

        Bölge ülkelerine itidalli davranma çağrısında bulunan Peskov, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımızdır. Üst düzey de dahil sürekli temaslarımız var." diye konuştu.

