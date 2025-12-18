Arda Güler için takas iddiası!
Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Arda Güler hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya basını, 20 yaşındaki yıldızın takas formülüyle eflatun-beyazlı takımdan ayrılabileceğini yazdı.
Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
İspanya basını, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisini yedek bıraktığı için teknik direktör Xabi Alonso ile tartıştığını öne sürdüğü milli yıldızın takımdan ayrılabileceğini yazdı.
El Nacional'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki futbolcu sezon başındaki başarılı performansını sürdüremezken, Arda'nın takas yoluyla Real Madrid'den ayrılma ihtimali doğdu.
Arda Güler'le daha önce de ilgilenen Liverpool'un, genç futbolcu için devreye girdiği ve Florian Wirtz'i takasta kullanabileceği belirtildi.
İngiliz devinin yaz transfer döneminde 125 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alman 10 numara, beklentileri karşılayamadı.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da Bayer Leverkusen'den öğrencisi olan ve birlikte şampiyonluk yaşadığı Wirtz'e sıcak baktığı iddia edildi.