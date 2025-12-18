Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Arda Güler için takas iddiası! - Futbol Haberleri

        Arda Güler için takas iddiası!

        Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Arda Güler hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya basını, 20 yaşındaki yıldızın takas formülüyle eflatun-beyazlı takımdan ayrılabileceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

        2

        İspanya basını, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisini yedek bıraktığı için teknik direktör Xabi Alonso ile tartıştığını öne sürdüğü milli yıldızın takımdan ayrılabileceğini yazdı.

        3

        El Nacional'de yer alan habere göre; 20 yaşındaki futbolcu sezon başındaki başarılı performansını sürdüremezken, Arda'nın takas yoluyla Real Madrid'den ayrılma ihtimali doğdu.

        4

        Arda Güler'le daha önce de ilgilenen Liverpool'un, genç futbolcu için devreye girdiği ve Florian Wirtz'i takasta kullanabileceği belirtildi.

        5

        İngiliz devinin yaz transfer döneminde 125 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alman 10 numara, beklentileri karşılayamadı.

        6

        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da Bayer Leverkusen'den öğrencisi olan ve birlikte şampiyonluk yaşadığı Wirtz'e sıcak baktığı iddia edildi.

        7

        Liverpool formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Wirtz, gol atamazken, 5 asist kaydetti.

        8

        Arda Güler ise Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti