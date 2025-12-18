Habertürk
        Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası - Futbol Haberleri

        Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında kupanın son şampiyonu Galatasaray, sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kritik eksiklerin bulunduğu sarı-kırmızılılar, bu süreçte kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. İşte G.Saray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

        Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.

        2

        SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

        Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.

        3

        G.SARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

        Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.

        4

        KUPADA SON ŞAMPİYON G.SARAY

        Galatasaray, son Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla RAMS Başakşehir'in karşısına çıkacak.

        Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Trabzonspor'u finalde 3-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, söz konusu maçla Türkiye Kupası'ndaki 5 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi.

        Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 19 kez şampiyonluk yaşadı.

        5

        SANE SON MAÇLARDA PARLIYOR

        Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, oynadığı son maçlardaki performansıyla göz dolduruyor.

        Sarı-kırmızılılarda son 4 karşılaşmasında 3 gol kaydeden Sane, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol kaydetti.

        6

        KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

        Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında son olarak Ajax'ı 3-0 yendikleri maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

        Galatasaray, söz konusu 7 maçta üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        7

        İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

        8

        İşte Başakşehir'in Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

