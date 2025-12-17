Matthew Perry'nin ölümüne yol açan doktora ev hapsi: Artık taksicilik yapıyor

'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'nin ketamin kaynaklı ölümüne ilişkin suçlu bulunan iki doktordan biri, hapis cezasından kıl payı kurtuldu.

Ünlü oyuncunun 2023'teki aşırı dozdan ölümüyle bağlantılı olarak mahkum edilen Mark Chavez, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, dün mahkemeden çıkan kararla 8 ay ev hapsine mahkum edildi.

Mark Chavez, geçen yıl, Matthew Perry'nin doktoru Salvador Plasencia'ya hileli yollarla elde ettiği ketamini sattığını itiraf ederek suçunu kabul etmişti.

Savcılar, ketaminin Matthew Perry'ye ölümcül doz aşımından önceki haftalarda satıldığını ve doktorlardan hiçbirinin ölümcül dozu vermediğini ancak her ikisinin de ünlü oyuncunun madde bağımlılığı geçmişini ve ilacın tıbbi gözetim olmadan kullanımının tehlikesini bildiğini söyledi.

Mark Chavez'in hukuk ekibi, bu ayın başlarında mahkemeye sundukları dilekçelerde, doktorun zaten yeterince cezalandırıldığını, kariyerinin, mali durumunun ve kamuoyundaki itibarının çöküşüne işaret etti.

Doktor Mark Chavez

Avukatları, tıp lisansından ve itibarından mahrum bırakılan Mark Chavez'in şu anda taksi şoförü olarak geçimini sağladığını belirterek, mahkemeden zaten yattığı süreyi dikkate almasını istedi.

Doktorun savunma avukatları mahkemeye sundukları belgelerde; "Şu anda araç paylaşım hizmeti vererek geçimini sağlıyor, mütevazı bir gelir elde ediyor. Kariyerini, itibarını ve mali istikrarını kaybettikten sonra geriye hiçbir mal varlığı kalmadı" diye yazdı.

Bu ayın başlarında Salvador Plasencia, ketamin dağıtımıyla ilgili suçunu kabul ettikten sonra çok daha ağır bir cezaya çarptırılarak 30 ay hapse mahkum edildi. İki doktor arasındaki tüyler ürpertici mesajlar davada önemli bir rol oynadı. Perry'den ne kadar ücret alınacağı konusunda yapılan bir mesajlaşmada Plasencia, Chavez'e; "Bu aptalın ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum" diye yazmıştı. Bu mesaj daha sonra Perry'nin üvey babası Keith Morrison tarafından mahkemeye sunulan güçlü bir mağdur beyanında alıntılanmıştı.