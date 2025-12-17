Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik komisyonda yarın bir rakamın konuşulup konuşulmayacağına dair "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:59
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılması beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik "Yarın da ikinci toplantısı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" dedi.

        "RAKAM İÇİN ERKEN"

        Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

        Bakan Işıkhan ayrıca "SGK'ya 1000 yeni sözleşmeli personel alacağız" derken 100 müfettiş yardımcısı da alacaklarını belirtti.

