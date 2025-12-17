Habertürk
Habertürk
        AB konut krizi için harekete geçti - Emlak Haberleri

        AB konut krizi için harekete geçti

        Avrupa Komisyonu, birlik genelindeki konut krizini ele almayı amaçlayan yeni bir önlem paketi başlatmayı planlıyor. Plan öğrenci ve sosyal konutlara yeni yatırımlar öngörürken, ayrıca kısa süreli kiralama konusunda yakında bir yasa çıkarılacağını da vaat ediyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:44
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla hazırlanan ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı hakkında açıklama yayımladı.

        AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiraların da yüzde 20'nin üzerinde artmasıyla milyonlarca Avrupalının konut bulmakta zorlandığına işaret edilen açıklamada, konut krizinin iş gücü hareketliliğini, eğitime erişimi ve aile kurmayı olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, Avrupa'daki konut sorununun AB ekonomisinin rekabet gücüne ve Avrupa'nın sosyal uyumuna zarar verdiğine dikkat çekilerek, krizin üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesinin öneminin altı çizildi.

        Salı günü açıklanan plan, konut arzını artırmaya ve sektöre daha fazla sosyal harcama yapılmasını sağlamak için devlet yardımlarına ilişkin kuralları gevşeterek yatırımları tetiklemeye odaklanıyor. Ayrıca öğrenci ve sosyal konutlara yeni yatırımlar öngörüyor ve kısa süreli kiralama konusunda yakında bir yasa çıkarılacağını vaat ediyor.

        2013'TEN BU YANA KONUT FİYATLARI YÜZDE 60, KİRALAR YÜZDE 20 ARTTI

        Avrupa Komisyonu'na göre, 2013'ten bu yana AB'de konut fiyatları yüzde 60'tan fazla artarken, ortalama kiralar yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi. Bu, Avrupa'daki hane halklarının gelirlerinin büyük bir kısmının ipotek ve kira ödemelerine harcandığı anlamına geliyor.

        Avrupa'da Konut Raporu'na göre özellikle Yunanistan, Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde hane halklarının yüzde 13'ünden fazlası kullanılabilir gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını konut için harcıyor.

        Konut krizi, AB genelindeki tüm vatandaşları etkilerken hükümetlerin acil önlem almaya çalıştığı konular arasında geliyor. Avrupalıların yaklaşık yüzde 16'sı aşırı kalabalık yerlerde yaşarken, yüzde 10,6'sı yeterli ısınmayı karşılayamıyor. Son verilere göre, yaklaşık bir milyon insan evsiz ve konutların yüzde 20'si boş durumda.

        Avrupa Komisyonu, bu sorunların giderilmesi için mevcut yeni konut stokuna yılda yaklaşık 650 bin konut daha eklenmesi gerektiğini, bunun da yıllık yaklaşık 1,6 milyon yeni konut birimine denk geldiğini tahmin ediyor. Bu ek birimlerin teslimatı yılda yaklaşık 150 milyar euroya mal olacak ve bu da kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılmasını gerektirecek.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

