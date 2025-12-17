AB konut krizi için harekete geçti

AB Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla hazırlanan ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı hakkında açıklama yayımladı.

AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiraların da yüzde 20'nin üzerinde artmasıyla milyonlarca Avrupalının konut bulmakta zorlandığına işaret edilen açıklamada, konut krizinin iş gücü hareketliliğini, eğitime erişimi ve aile kurmayı olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, Avrupa'daki konut sorununun AB ekonomisinin rekabet gücüne ve Avrupa'nın sosyal uyumuna zarar verdiğine dikkat çekilerek, krizin üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesinin öneminin altı çizildi.

Salı günü açıklanan plan, konut arzını artırmaya ve sektöre daha fazla sosyal harcama yapılmasını sağlamak için devlet yardımlarına ilişkin kuralları gevşeterek yatırımları tetiklemeye odaklanıyor. Ayrıca öğrenci ve sosyal konutlara yeni yatırımlar öngörüyor ve kısa süreli kiralama konusunda yakında bir yasa çıkarılacağını vaat ediyor.

2013'TEN BU YANA KONUT FİYATLARI YÜZDE 60, KİRALAR YÜZDE 20 ARTTI

Avrupa Komisyonu'na göre, 2013'ten bu yana AB'de konut fiyatları yüzde 60'tan fazla artarken, ortalama kiralar yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi. Bu, Avrupa'daki hane halklarının gelirlerinin büyük bir kısmının ipotek ve kira ödemelerine harcandığı anlamına geliyor.