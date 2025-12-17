Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor

Son olarak 2 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş forması giyen ve 1 ay sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, son tedavi programının ardından 4 Aralık'ta çalışmalara geri dönse de Gaziantep maçının ardından Trabzonspor maçının kadrosunda da yer almadı.

Teknik heyetle yaptığı görüşmede hazır olmadığını ileri sürerek İstanbul'da kalan Portekizli futbolcunun devre arasında ayrılma ısrarı devam ediyor.

BONSERVİSSİZ AYRILIĞA İZİN VERİLMEYECEK

Devre arasında ayrılmak isteyen ve Benfica'ya gideceği konuşulan 32 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bonservis bedeli getirmeden vize vermeyecek. Başkan Adalı, Rafa ile yaptığı görüşmede ayrılık için 15 milyon Euro rakamını masaya koymuştu.

5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kısa bir süre kalırken Rafa'nın kalan maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'tan senelik 9 milyon Euro kazanan Rafa Silva'nın 1.5 yıl daha kontratı bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, hukuksal yaptırımlar için de hazır beklerken bonservis getirmemesi halinde Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek.