Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!

Denizli'nin Çivril ilçesi Süngüllü köyünde zeka geriliği bulunan Akın Adlığ (23), 10 Haziran 2006’da Kocaköprü mevkiinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Zeka geriliği olan 23 yaşındaki Akın Adlığ'ın para için öldürüldüğü ontaya çıktı.

ŞÜPHELİ 2012'DE BERAAT ETTİ

DHA'daki habere göre Adlığ'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda olay tarihinde 17 yaşında olan köylülerden Gökhan T. hakkında 2008 yılında dava açıldı. Gökhan T., Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda olay yerinde bulunan ve DNA profili tespit edilen bardağı başka bir zaman kullanmış olabileceği ve suç tarihinde Denizli'deki iş yerinde olduğu yönündeki tanık beyanları ve puantaj kaydı doğrultusunda 2012 yılında beraat etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cumhuriyet Savcısı Furkan Karadayı tarafından dosya 2024 yılında yeniden açıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, jandarma istihbarat tutanağında olayla ilgili görgü tanığı olarak ismi bulunan ve o tarihte 15 yaşında olan Mehmet K.'nın tekrar ifadesini aldı.

TARTIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Mehmet K., Gökhan T. ve Akın Adlığ'ın birlikte alkol alırken kendisini de çağırdıklarını, çıkan tartışmada Gökhan T.'nin Adlığ'ı tüfekle öldürdüğünü ileri sürdü. Özel ekip soruşturmayı derinleştirerek köyde olayla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin ifadelerine başvurdu.

YALAN TANIKLIK YAPMIŞ Yapılan araştırmada Gökhan T.'nin, ilk yargılamada yalan tanık beyanları ve amcasına hazırlattığı sahte iş yeri puantaj belgesi ile olay tarihinde kendisini Denizli'de gibi gösterdiği tespit edildi. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Elde edilen deliller ışığında Gökhan T. tekrar gözaltına alındı. Gökhan T. ifadesinde önce suçlamayı reddetti, sonra delillerin ortaya konulması üzerine cinayeti itiraf etti. "PARASINI ALMAK İSTEDİK" Gökhan T., zeka geriliği olduğu için Akın Adlığ'a köyde herkesin para verdiğini, birlikte alkol alırken Mehmet K.'nin, cuma namazı çıkışında cemaatten topladığı parayı kendilerine vermesini istediğini, kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Mehmet K.'nin tüfeği kendisine vererek korkutmasını istediğini, tüfeği Adlığ'a doğrulttuğu sırada silahın ateş aldığını ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğini itiraf etti. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ Gökhan T. ve Mehmet K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün cebinde bulunan parayı yağmalama kastıyla hareket ederek almaya çalıştıkları ve bu şekilde 'Birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' ve 'Beden veya ruh bakamından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçlarını işledikleri belirtildi.