        600 ton et alacaktı... 12.6 milyon TL dolandırıldı | SON DAKİKA HABERİ

        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!

        Filistinli iş insanı, Filistin ve Gazze için 600 ton et almak için internet üzerinden sözde Brezilya merkezli bir firmayla anlaştı. 800 bin dolar karşılığında anlaştığı firmaya ön ödeme olarak 12.6 milyon TL değerinde dolar gönderdi. Daha sonra bu firmaya ulaşamayan iş insanı, gönderdiği banka hesabının Brezilya'da değil İstanbul'da olduğunu tespit etti. Filistin'den yapılan şikayet Türk yetkililere ulaştı. İstanbul polisi yaptığı çalışmayla dolandırıcıları tespit ederek operasyon düzenledi

        Giriş: 17.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:44
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Filistinli iş insanı M.İ.A.A., Filistin ve Gazze’ye gönderilmek üzere et alımı için Brezilya merkezli olduğu belirtilen bir firma ile internet üzerinden irtibata geçti.

        600 TON ET İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

        Yapılan yazışmaların ardından 600 ton et alımı için 800 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandı. İş insanı, söz konusu alım için ön ödeme olarak 12 milyon 659 bin liraya denk gelen 296 bin 368 dolar gönderdi.

        HESAP KADIKÖY’DE ÇIKTI

        Ödeme sonrası firmadan geri dönüş alamayan iş insanı, etlerin belirtilen sürede Filistin’deki iş yerlerine gönderilmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada paranın gönderildiği hesabın İstanbul Kadıköy’de bulunan bir bankaya ait olduğu ortaya çıktı.

        DOLANDIRILDIĞINI ANLADI ŞİKAYETÇİ OLDU

        Dolandırıldığını anlayan iş insanının, Filistin’den yaptığı şikayet Türk yetkililerine ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        PARANIN ÇEKİLDİĞİ AN KAMERADA

        Ekipler, paranın çekildiği bankaya ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerde, şüphelilerin parayı bankadan çektikleri anlara ait görüntülere ulaşıldı. Şüphelilerin daha sonra para dolu çantayla bankadan ayrıldıkları tespit edildi.

        4 ŞÜPHELİ YAKALANDI 3’Ü TUTUKLANDI

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) isimli şüpheliler, Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., E.E. ve İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        PARANIN TAMAMI GERİ ÖDENDİ

        Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, müştekiden aldıkları paranın tamamını geri ödediği öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
