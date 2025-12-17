İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Filistinli iş insanı M.İ.A.A., Filistin ve Gazze’ye gönderilmek üzere et alımı için Brezilya merkezli olduğu belirtilen bir firma ile internet üzerinden irtibata geçti.

600 TON ET İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Yapılan yazışmaların ardından 600 ton et alımı için 800 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandı. İş insanı, söz konusu alım için ön ödeme olarak 12 milyon 659 bin liraya denk gelen 296 bin 368 dolar gönderdi.

HESAP KADIKÖY’DE ÇIKTI

Ödeme sonrası firmadan geri dönüş alamayan iş insanı, etlerin belirtilen sürede Filistin’deki iş yerlerine gönderilmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada paranın gönderildiği hesabın İstanbul Kadıköy’de bulunan bir bankaya ait olduğu ortaya çıktı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolandırıldığını anlayan iş insanının, Filistin’den yaptığı şikayet Türk yetkililerine ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

PARANIN ÇEKİLDİĞİ AN KAMERADA

Ekipler, paranın çekildiği bankaya ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerde, şüphelilerin parayı bankadan çektikleri anlara ait görüntülere ulaşıldı. Şüphelilerin daha sonra para dolu çantayla bankadan ayrıldıkları tespit edildi.