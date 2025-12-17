Konya'da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa S., hesabından 60 bin lira kredi çekilip, 40 bin lira da faal olmayan bir şirkete havale yapıldığını fark etti. Mustafa S. işlemin saat 03.00 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, bankanın yeteri kadar güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Mahkeme Mustafa S.'yi haklı, bankayı kusurlu buldu. Paranın Mustafa S.'ye iadesine karar verildi. Mustafa S.'nin avukatı Burak Temizer, kararın örnek olduğunu belirterek "Bankalar, en yüksek seviyede tedbirleri almakla yükümlüdür. Banka karara itiraz etse de mahkeme bunu reddetti. Bankadan parayı icra takibi başlatarak aldık" dedi.

DHA'daki habere göre; Konya'da yaşayan Mustafa S., 2023 yılında bir sabah uyandığında mobil bankacılık hesabından 60 bin lira kredi çekildiğini, 40 bin lira da faal olmayan bir şirkete havale yapıldığını fark etti.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURDU

Mustafa S. işlemin gece 03.00 sıralarında gerçekleşmesinden yola çıkarak bankanın yeteri kadar güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak zararın banka tarafından giderilmesini istedi.

BANKA KARARA İTİRAZ ETTİ

Hakem Heyeti Mustafa S.'yi haklı bularak zararı bankanın gidermesine karar verdi. Banka ise bu karara itiraz ederek Konya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu ve kararın kaldırılmasını talep etti.

MAĞDUR HAKLI BULUNDU 1 buçuk yıl süren yargılamaların sonucunda mahkeme mağduru haklı, bankayı kusurlu bularak paranın Mustafa S.'ye iadesine karar verdi. "BANKA 'HESABINA SAHİP ÇIKSAYDIN' DEDİ" Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Burak Temizer, “Müvekkil Mustafa S. Konya'da yaşıyor. Sabah uyandığında banka hesabına giriyor ve bir bakıyor ki gece yarısı 03:00 sularında hesabından kredi çekilmiş. Ardından aracı fason bir şirkete yani aslında faal olmayan ve ticarette iştigal etmeyen bir şirkete para aktarılmış. Dolayısıyla müvekkil dolandırıldığını o an anlıyor. Müvekkilin hesabından 60 bin TL kredi çekilmiş ve 40 bin TL'si bu bahsettiğim fason, aracı şirkete aktarılmış. Müvekkilim Mustafa S. bunun üzerine bankayı arıyor; 'Bu işlemi iptal edelim, bu işlemi ben yapmadım, bu şüpheli bir işlem, benim bankacılık hesabıma dışarıdan müdahale olmuş' diyor. Ancak banka bu itirazları kabul etmiyor. Bunun üzerine müvekkil Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyor ve 'Banka bunu önlemeliydi. Benim zararımı banka gidersin' diyor. Tüketici Hakem Heyeti de zararı özel bankanın gidermesi gerektiğine karar veriyor. Bunun üzerine bu bahsettiğimiz özel banka Tüketici Mahkemesi'nde dava açarak Tüketici Hakem Heyeti kararının iptalini istiyor. Banka, kendisinin sorumluluğu olmadığını, kişinin kendi sorumluluğunda olduğunu beyan ediyor. Tırnak içinde banka; kişiye 'Hesabına sahip çıksaydın' diyor" ifadelerini kullandı.

Avukat Burak Temizer "03.00'DA KREDİ ÇEKİLMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR" Temizer, "Biz de diyoruz ki gece saat 03.00'da bir kişinin kredi çekmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Hele hele krediyi çeker çekmez aynı dakika bir şirkete aktarması hayatın olağan akışına aykırıdır. Tüketici Mahkemesi dosyayı bilir kişiye gönderdi. Bilir kişi raporu geldi ve bankanın yeteri kadar güvenlik önlemini almadığını, bu işlemi engelleyebileceğini, bu işlem sırasında kredi çekimini durdurabileceğini veya krediden sonra anında havale veya EFT yapılmasının önüne geçilebileceğini söylüyor. Mahkeme de bilir kişi raporuyla aynı görüşte karar verdi ve özel bankanın itirazını reddetti. Sonuç olarak sahtecilik, dolandırıcılık ile uğranan zararı banka karşıladı. Bunun üzerine biz bankaya icra takibi başlattık ve parayı bankadan tahsil ettik” dedi. "BANKALAR EN BASİT KUSURDAN BİLE SORUMLUDUR" Temizer, “Buradaki önemli olan husus şu; dolandırıcılara, sahtecilere yönelmekte bir seçenekti fakat biz yeteri kadar güvenlik önlemi almayan bu işlemleri engelleyebilecek olduğu halde engellemeyen gerek güvenlik önlemleri gerekse teknolojisi ve dijital yazılımlarıyla dolandırıcılığa mani olamayan bankaya dava açmayı tercih ettik. Kısacası dolandırıcılık parasını bankadan tahsil ettik. Burada şunun da altını çizmek istiyorum; bankaların kusursuz sorumluluğu vardır. Bankalar en ufak en basit kusurlarından hatta kusur olmasa bile ihmallerinden sorumludur. Dolayısıyla bankanın 'kişi banka hesabına sahip çıksaymış, şifresini yeteri kadar güçlü yapsaymış, telefonuna yazılım indirmeseymiş' şeklindeki savunmaları her zaman geçerli olmayabilir. Çünkü banka her zaman en yüksek seviyede tedbirleri almakla yükümlüdür. Ben bu kararı bu yüzden önemli buluyorum. Sahtecilik, dolandırıcılık işlemlerine karşı elbette kişiler dikkatli olmalı, bilmemeleri gereken linklere tıklamamalı fakat bankanın da gece 03:00'da yapılan kredi işlemlerini 'bu dolandırıcılık olabilir' diye engellemesi gerekiyor” diye konuştu.