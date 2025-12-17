Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!

        Bursa'da, 3 katlı bir binada 28 yaşındaki Kübra ve 55 yaşındaki babası Nazmi Aybey'in evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayda babanın, giriş kattaki dairede kızını boğarak öldürdüğü, ardından çatı katına çıkarak kendisini asarak hayatına son verdiği belirlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.12.2025 - 07:47 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:47
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürek yakan olay, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta 3 katlı bir evde yaşandı.

        KÜBRA YATAĞINDA BABASI ÇATIDA BULUNDU

        AA ve İHA'daki habere göre Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları eve girdiklerinde genç kadını yatağında hareketsiz, baba Aybey'i ise çatı katında asılmış halde buldu.

        ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

        Durumun polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri baba ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZELER ADLİ TIPA GİTTİ

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        BOĞUŞMA İZLERİNE RASTLANDI

        Yapılan incelemelerde boğuşma izlerine rastlanması üzerine, babanın önce kızını boğduğu, ardından çatı katında kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        ANNE VE KIZ KARDEŞLER EVDE DEĞİLDİ

        Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey’in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey’in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi. Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
