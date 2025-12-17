Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürek yakan olay, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta 3 katlı bir evde yaşandı.

KÜBRA YATAĞINDA BABASI ÇATIDA BULUNDU

AA ve İHA'daki habere göre Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları eve girdiklerinde genç kadını yatağında hareketsiz, baba Aybey'i ise çatı katında asılmış halde buldu.

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Durumun polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri baba ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZELER ADLİ TIPA GİTTİ

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BOĞUŞMA İZLERİNE RASTLANDI

Yapılan incelemelerde boğuşma izlerine rastlanması üzerine, babanın önce kızını boğduğu, ardından çatı katında kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

ANNE VE KIZ KARDEŞLER EVDE DEĞİLDİ

Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey’in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey’in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi. Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.