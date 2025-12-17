Habertürk
        Son dakika haberi: Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!

        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!

        Kadın cinayetlerine korkunç bir olay daha eklendi. Başkentte yaşanan vahşette Yasin Özdemir adlı cani, 19 yaşındaki karısı Sevgi Özdemir'i bıçakla katletti

        Giriş: 17.12.2025 - 14:45 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:45
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Ankara'da Yasin Özdemir (28), tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi.

        Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAKALANDI, TUTUKLANDI

        Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

